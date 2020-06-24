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В Сербии два человека пропали без вести при наводнении
Два человека пропали в Сербии без вести при наводнении, сообщает национальное телевидение со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:39
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РИА Новости
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353
60
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сербия, в мире

В Сербии два человека пропали без вести при наводнении

08:39 24.06.2020
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© РИА Новости / Николай Соколов / Перейти в фотобанкНаводнение в Сербии
Наводнение в Сербии
© РИА Новости / Николай Соколов
Перейти в фотобанк
Наводнение в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Два человека пропали в Сербии без вести при наводнении, сообщает национальное телевидение со ссылкой на экстренные службы.
Сильные дожди в Сербии идут несколько дней, особенно критическая ситуация сложилась на западе страны. Вечером во вторник режим ЧС был введен в 15 муниципалитетах из-за разлива местных рек.
В городе Кралево и в пригородах к борьбе со стихией подключились военнослужащие местной армии, которые укрепляют берега западной Моравы мешками с песком.
В расположенном в 50 км от Кралево селе появились первые жертвы наводнения.
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"Поиски супругов Богоевичей из села Жирач близ Студеницы временно прекращены. Предполагается, что восьмидесятилетние Боголюб и Смиляна утонули, когда попытались выйти из дома, и поток отнёс их тела", - сообщает телеканал.
Отмечается, что спасатели из Кралева не смогли подойти к дому пропавших из-за сильного течения, им на помощь был направлен вертолёт.
Река Любовия в одноименном городе разрушила три моста, затопила несколько сотен домов, уничтожила посевы. Количество осадков, которые выпали за сутки, составляет 210 литров на квадратный метр, что соответствует месячной норме.
На территории муниципалитета Лучани сотрудники сектора по ЧС МВД ранее эвакуировали несколько десятков жителей, под угрозой там находятся около 100 домовладений. Уточняется, что в данном районе выпало 55 литров дождя на квадратный метр.
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В муниципалитете Арилье эвакуированы свыше 300 человек, вода подошла к центру посёлка, отключено электричество, уничтожены плантации малины, главного экспортного продукта района.
По данным МВД, на территории западной Сербии реки разлились по дорогам и улицам десятков населенных пунктов, подтоплены сотни объектов. Госпредприятие "Дороги Сербии" отчиталось о срочном проведении работ на 120 километрах поврежденных разливом трасс.
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