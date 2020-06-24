В Чите механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

"На площади Ленина в Чите прошел торжественный парад пеших расчетов и механизированной колонны, а также пролет авиации, посвященный 75 годовщине Победы…Прохождение механизированной колонны возглавил легендарный советский средний танк Т-34 времен Великой Отечественной войны. В составе колонны прошло более 50 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и войсковых частей гарнизона", - говорится в сообщении.