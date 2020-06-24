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75 лет Великой Победы
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В Москве открыли движение по Садовому кольцу после перекрытия
Ограничение движения по Садовому кольцу и ряду московских улиц начали снимать после перекрытия из-за проведения парада Победы, сообщает центр организации... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:36
парад победы
75 лет великой победы
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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парад победы, центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

В Москве открыли движение по Садовому кольцу после перекрытия

08:26 24.06.2020 (обновлено: 08:36 24.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ограничение движения по Садовому кольцу и ряду московских улиц начали снимать после перекрытия из-за проведения парада Победы, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит 24 июня.
Украшение Москвы к параду Победы
23 июня, 14:2575 лет Великой Победы
ЦОДД предупредил о затруднении движения в Москве в день парада Победы
"Открыли проезд по Садовому кольцу и Баррикадной улице", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Кроме того, уже открыт проезд по улице Нижние Мнёвники и по проспекту Маршала Жукова в сторону улицы Мнёвники.
Согласно сообщению ЦОДД, по-прежнему остаются перекрыты Тверская улица, Солянка, Москворецкая и Кремлевская набережные.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве
22 июня, 17:16
В Москве из-за парада Победы изменится движение по нескольким улицам
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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