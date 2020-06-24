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На Украине из-за непогоды погибли три человека
Число жертв непогоды на Украине возросло до трех человек, спасатели эвакуировали 389 жителей из трех областей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:25
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происшествия
в мире
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РИА Новости
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60
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мвд украины, украина, происшествия, в мире

На Украине из-за непогоды погибли три человека

08:25 24.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Число жертв непогоды на Украине возросло до трех человек, спасатели эвакуировали 389 жителей из трех областей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. Во вторник в Ивано-Франковской обладминистрации заявляли о двух жертвах непогоды.
"Всего на территории Ивано-Франковской области погибли три человека… По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск.), 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях – ред.). Нарушено транспортное сообщение с восьмью населенными пунктами. Эвакуированы - 389 человек, из них 76 детей (из Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей – ред.)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 1412 человек и 333 единицы техники, уточняют в Госслужбе по ЧС.
Линии электропередачи
23 июня, 09:08
На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
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МВД УкраиныУкраинаПроисшествияВ мире
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