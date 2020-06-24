На Украине из-за непогоды погибли три человека

"Всего на территории Ивано-Франковской области погибли три человека… По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск.), 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях – ред.). Нарушено транспортное сообщение с восьмью населенными пунктами. Эвакуированы - 389 человек, из них 76 детей (из Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей – ред.)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.