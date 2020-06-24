В Болгарии число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

По его данным, за последние сутки в стране были подтверждены 130 случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 4 114 человек. За последние 24 часа был подтвержден один летальный исход пациента с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 208 заболевших. Излечились 2 217 человек.