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Распространение нового коронавируса
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В Болгарии число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превысило 4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
болгария
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, воз, болгария, в мире

В Болгарии число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

08:20 24.06.2020
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превысило 4 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки в стране были подтверждены 130 случаев заражения. Таким образом, общее число зараженных достигло 4 114 человек. За последние 24 часа был подтвержден один летальный исход пациента с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 208 заболевших. Излечились 2 217 человек.
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В больницах в данный момент находятся 362 пациента, из них 13 содержатся в отделениях интенсивной терапии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБолгарияВ мире
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