Госдеп осудил террористические атаки в Сирии

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям ни в чем не повинных погибших и раненных мирных жителей Сирии в результате террористического нападения в Телль-Халафе и авиаудара в Кобани", - говорится в заявлении госдепа. Подробности инцидента в Кобани ведомство не сообщает.