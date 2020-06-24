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Война в Сирии
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Госдеп осудил террористические атаки в Сирии
Госдепартамент США осудил террористические атаки в Сирии и призвал к политическому урегулированию в стране. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:20
война в сирии
минобороны турции
рабочая партия курдистана
совет безопасности оон
государственный департамент сша
сирия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
минобороны турции, рабочая партия курдистана, совет безопасности оон, государственный департамент сша, сирия, сша, в мире

Госдеп осудил террористические атаки в Сирии

08:20 24.06.2020
998
© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдепартамент США осудил террористические атаки в Сирии и призвал к политическому урегулированию в стране.
Сирийская газета Al-Watan сообщала, что по меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Телль-Халафе. Позднее минобороны Турции сообщило о пяти погибших и 12 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в поселении Телль-Халаф около города Рас эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии.
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"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям ни в чем не повинных погибших и раненных мирных жителей Сирии в результате террористического нападения в Телль-Халафе и авиаудара в Кобани", - говорится в заявлении госдепа. Подробности инцидента в Кобани ведомство не сообщает.
Госдеп призвал все стороны сфокусироваться на достижении долгосрочного политического урегулирования конфликта в Сирии в соответствии с с резолюцией 2254 СБ ООН.
Минобороны Турции возложило ответственность за взрыв в поселении Телль-Халаф на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
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Война в СирииМинобороны ТурцииРабочая партия КурдистанаСовет Безопасности ООНГосударственный департамент СШАСирияСШАВ мире
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