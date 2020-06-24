Дочь Конева рассказала, кого маршал считал символом генерала-гвардейца

Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Александр Лучинский (1900-1990) служил в Красной армии с 1919 года. Участник Гражданской войны. В конце 1930-х годов помогал китайскому народу в борьбе против японских милитаристов. В годы Великой Отечественной войны в качестве командира дивизии участвовал в обороне Кавказа, в Северо-Кавказской и Краснодарской наступательных операциях, затем командовал 3-м горнострелковым корпусом, успешно действовавшим в составе Северо-Кавказского фронта, а затем Приморской армии. Войска корпуса отличились при разгроме таманской группировкой противника в Новороссийско-Таманской наступательной операции, в боях на Керченском плацдарме, при освобождении городов Ялты и Севастополя в Крымской наступательной операции.