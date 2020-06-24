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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573400899.html
Дочь Конева рассказала, кого маршал считал символом генерала-гвардейца
Генерал Александр Лучинский был для одного из самых великих отечественных полководцев маршала Ивана Конева символом генерала-гвардейца и поэтому был назначен... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:59
75 лет великой победы
парад победы
москва
ссср
иван конев
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573372826_0:146:3135:1909_1400x0_80_0_0_857bc845595245400654b76d07a67de2.jpg
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РИА Новости
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парад победы, москва, ссср, иван конев, общество

Дочь Конева рассказала, кого маршал считал символом генерала-гвардейца

08:10 24.06.2020 (обновлено: 10:59 24.06.2020)
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© РИА Новости / Яков ХалипКомандование I Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева - маршал Иван Степанович Конев
Командование I Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева - маршал Иван Степанович Конев
© РИА Новости / Яков Халип
Командование I Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева - маршал Иван Степанович Конев. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генерал Александр Лучинский был для одного из самых великих отечественных полководцев маршала Ивана Конева символом генерала-гвардейца и поэтому был назначен правофланговым в шеренге командиров армий, шедших во главе сводного полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы на Красной площади в Москве, рассказала в интервью РИА Новости дочь маршала Наталия Конева.
Сам Иван Конев на Параде Победы возглавлял сводный полк 1-го Украинского фронта. "Позади отца на Параде чеканила шаг целая линейка его знаменитых командармов, которые прошли с боями Россию, потом освобождали огромную территорию Украины – от Харькова до Львова, а потом и Польшу, штурмовали Берлин, освобождали Прагу, где закончили свой боевой путь", - сказала Наталия Конева. "А правофланговым папа определил Александра Александровича Лучинского – высокого, статного, потрясающе красивого командира 28-й армии. Как папа рассказывал, когда он впервые увидел Лучинского, то понял, что видит перед собой символ настоящего генерала-гвардейца", - добавила она.
Генерал-майор Глеб Бакланов
21 июня, 10:5575 лет Великой Победы
Дочь советского генерала рассказала об участии отца в Параде Победы
А штандарт 1-го Украинского фронта на Параде Победы нес легендарный ас, летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, отметила Конева. "Папа им тоже очень гордился", - сказала дочь полководца.
Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Александр Лучинский (1900-1990) служил в Красной армии с 1919 года. Участник Гражданской войны. В конце 1930-х годов помогал китайскому народу в борьбе против японских милитаристов. В годы Великой Отечественной войны в качестве командира дивизии участвовал в обороне Кавказа, в Северо-Кавказской и Краснодарской наступательных операциях, затем командовал 3-м горнострелковым корпусом, успешно действовавшим в составе Северо-Кавказского фронта, а затем Приморской армии. Войска корпуса отличились при разгроме таманской группировкой противника в Новороссийско-Таманской наступательной операции, в боях на Керченском плацдарме, при освобождении городов Ялты и Севастополя в Крымской наступательной операции.
Александр Василевский с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945
23 июня, 12:5275 лет Великой Победы
Сын маршала Василевского рассказал о чувствах отца на Параде Победы
С мая 1944 года генерал Лучинский - командующий 28-й армией в составе 1-го и 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Участник Белорусской наступательной операции и Восточно-Прусской наступательной операции. 28-я армия особо отличилась при ликвидации вражеской группировки войск юго-западнее Кёнигсберга (ныне - Калининград). Затем 28-я армия успешно действовала в Берлинской и в Пражской наступательных операциях. За успешные боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны войска, которыми командовал Лучинский, 20 раз отмечались в приказах Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.
Читайте полный текст интервью Наталии Коневой >>
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыМоскваСССРИван КоневОбщество
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