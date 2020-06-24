Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573400834.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Переменная облачность, в основном без осадков ожидается в Москве в среду, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА новости ведущий... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:09
елена волосюк
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/128752/83/1287528309_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_b5a07b617c061dc239ce91322e41d601.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/128752/83/1287528309_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_b5a07b617c061dc239ce91322e41d601.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/128752/83/1287528309_278:0:3009:2048_1400x0_80_0_0_79366f4d660973c419181c91fcf76d56.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/128752/83/1287528309_619:0:2667:2048_1400x0_80_0_0_a8e6a1bf11b8164f9ef15d11597efa5b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена волосюк, москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:09 24.06.2020
1361
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Переменная облачность, в основном без осадков ожидается в Москве в среду, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня при переменной облачности в основном обойдется без осадков. В течение дня воздух прогреется до 24-26 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 22-27", - сказала Волосюк.
По ее словам, такой температурный режим укладывается в рамки нормы и может быть чуть-чуть выше среднестатистических значений для конца июня.
Синоптик также сообщила, что ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное составит 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
100002
Обсудить 0
Елена ВолосюкМоскваОбщество
Рекомендуем
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд предупредил о резком понижении температуры на юге России
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Жителей европейской части России предупредили о жаре
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Командование I Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева - маршал Иван Степанович Конев
Дочь Конева рассказала, кого маршал считал символом генерала-гвардейца
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Танк Т-34 во время Парада Победы в Севастополе
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Синоптики рассказали о погоде в Москве в день парада Победы
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Якутия
На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до 38 градусов
Сотрудник полиции
Москвичка рассказала о соседях, у которых нашли детей "на продажу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния