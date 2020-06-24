https://ria.ru/20200624/1573400834.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Переменная облачность, в основном без осадков ожидается в Москве в среду, воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов, сообщила РИА новости ведущий... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:09
2020-06-24T08:09
елена волосюк
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/128752/83/1287528309_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_b5a07b617c061dc239ce91322e41d601.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, москва, общество