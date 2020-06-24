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На юге Киргизии четыре человека погибли от отравления газом
Четыре человека погибли от отравления газом в угольной шахте близ города Сулюкта на юге Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:12
киргизия
происшествия
в мире
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киргизия, происшествия, в мире

На юге Киргизии четыре человека погибли от отравления газом

08:07 24.06.2020 (обновлено: 08:12 24.06.2020)
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли от отравления газом в угольной шахте близ города Сулюкта на юге Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.
"В угольной шахте 23 июня начал выходить газ, в результате чего погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина", - заявили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, выехавшая на место спасательная группа извлекла тела горняков из шахты и доставила их в морг Сулюкты.
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