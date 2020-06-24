https://ria.ru/20200624/1573400782.html
На юге Киргизии четыре человека погибли от отравления газом
Четыре человека погибли от отравления газом в угольной шахте близ города Сулюкта на юге Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:07
2020-06-24T08:12
киргизия
происшествия
в мире
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киргизия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, происшествия, в мире