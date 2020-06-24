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В Приднестровье заявили о готовности ко второй волне COVID-19
И.о. министра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул заявила о готовности встретить вторую волну коронавируса, если она будет. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
приднестровская молдавская республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, приднестровская молдавская республика, в мире

В Приднестровье заявили о готовности ко второй волне COVID-19

08:00 24.06.2020
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© Flickr / texx1978Тирасполь
Тирасполь
© Flickr / texx1978
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. И.о. министра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул заявила о готовности встретить вторую волну коронавируса, если она будет.

"Даже если будет вторая волна, мы к этому готовы. У нас есть уже опыт, который сложился на протяжении этих месяцев. У нас развернуты два госпиталя. Остальные закрыты. Но мы готовы в течение одного дня развернуть инфекционные госпиталя в каждом районе", - сказала она в эфире телеканала "ТСВ".

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По словам главы минздрава, никто не застрахован от повторения волны коронавируса. Она считает, что все зависит от населения и от тех мер, которые будут соблюдаться каждый день на работе и дома.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1158 приднестровцев, 45 человек скончались, 931 выздоровел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Приднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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