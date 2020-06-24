В Приднестровье заявили о готовности ко второй волне COVID-19

"Даже если будет вторая волна, мы к этому готовы. У нас есть уже опыт, который сложился на протяжении этих месяцев. У нас развернуты два госпиталя. Остальные закрыты. Но мы готовы в течение одного дня развернуть инфекционные госпиталя в каждом районе", - сказала она в эфире телеканала "ТСВ".