Владельцу российских судов в Пусане, где выявили COVID-19, грозит штраф

СЕУЛ, 23 июн - РИА Новости. Судовладельцу будет выставлен штраф до 4 тысяч долларов при подтверждении сведений, что российские суда "Айс стрим" и "Айс Кристалл", экипаж которых оказался заражён коронавирусом, не уведомили карантинные власти южнокорейского города Судовладельцу будет выставлен штраф до 4 тысяч долларов при подтверждении сведений, что российские суда "Айс стрим" и "Айс Кристалл", экипаж которых оказался заражён коронавирусом, не уведомили карантинные власти южнокорейского города Пусан о наличии на борту людей с высокой температурой, сообщил в ходе регулярного брифинга первый главный координатор Центрального штаба по мерам безопасности при чрезвычайной ситуации Ким Ган Нип.

"Для начала должен отметить, что мы пока ещё проверяем информацию и пытаемся восстановить картину событий. Но у нас есть два законодательных акта, которые можно применить в этом случае. Первый позволяет прибегнуть к мерам по недопущению захода судна в порт, второй предполагает наложение штрафа на основании карантинного законодательства за непредоставление точной информации о возможной угрозе. Максимальная величина штрафа составляет 5 млн вон (около 4,1 тысячи долларов США – ред.)", - заявил Ким Ган Нип.

Он также подчеркнул, что власти могут дополнительно рассмотреть вопрос о выставлении требований по компенсации ущерба, если подтвердится, что инцидент произошёл из-за умышленных действий экипажа или судовладельца. Но пока говорить об этом рано, так как расследование ещё продолжается, и конкретных планов на этот счёт пока нет.

По словам координатора центрального штаба, из-за необходимости дезинфекции и изоляции 150 работников порта, признанных контактными, причал, где пришвартованы российские суда, будет временно закрыт до 26 июня. При этом коронавирус пока что диагностирован только у 16 моряков с судна "Айс стрим" и одного члена экипажа "Айс Кристалл". Тем не менее, правительство считает нынешнюю систему прохождения санитарно-эпидемиологического контроля путём электронного декларирования не соответствующей потенциальным угрозам, и её решено усилить.

"В первую очередь, с сегодняшнего дня мы начнём проводить карантинный контроль непосредственно на борту на всех российских судах, прибывающих в порты Пусана. Кроме того, судовладельцам, не уведомляющим карантинные власти о членах экипажа, сошедших на берег в течение последних 14 дней, или не сообщающих о наличии людей с симптомами заболеваний, будут выставляться штрафы, а судам может быть отказано во входе в порт", - сообщил Ким Ган Нип.

В свою очередь, руководитель департамента морских перевозок министерства морских дел и рыболовства, также присутствовавший на брифинге, уточнил, что нынешнее законодательство не предусматривает возможность введения прямых ограничений на заход в порты для судов, уже нарушивших закон о карантине. Однако правительство сейчас рассматривает вариант расширенного толкования в условиях чрезвычайной ситуации, когда в заходе будет отказываться судам, не уведомляющих заблаговременно власти о состоянии здоровья экипажа. По его словам, эта мера направлена не на наказание задним числом тех судов, которые нарушили карантин, а на стимулирование активного предварительного уведомления о наличии людей с симптомами заболевания, и будет применяться лишь в отдельных случаях.