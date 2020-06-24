В Кемерово у президентского кадетского училища установят танк Т-34

Ранее сообщалось, что два танка Т-34, участвовавшие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и выпущенные из брони КМК (Кузнецкий металлургический комбинат в городе Новокузнецке – ред.), примут участие в параде 24 июня в городах Кемерово и Новокузнецке. Шествие в Новокузнецке возглавил танк, стоявший на пьедестале перед КМК с 1972 года и выпущенный из брони металлургического комбината в 1943 году. Для торжественного шествия в Кемерово восстановили еще один танк, выпущенный из брони КМК.