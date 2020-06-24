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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили 15,9 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 15,9 тысячи и составляет 456 183, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:25
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, дели, индия, италия, испания, в мире

В Индии выявили 15,9 тысячи новых случаев COVID-19

07:44 24.06.2020 (обновлено: 13:25 24.06.2020)
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© AP Photo / Rajanish KakadeИндия
Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 15,9 тысячи и составляет 456 183, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 183 022 человека, выздоровели 258 684 человека (10 495 за сутки), умерли 14 476 (465 за сутки).
Во вторник сообщалось о 440 215 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,9 тысячи), днем ранее – о 425 282 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,8 тысячи).
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Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания — 139 010 (3214 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели, где выявлены 66 602 заболевших (3947 за сутки). На третьем месте — штат Тамилнад: 64 603 заболевших (2516 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса, — там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, — режим изоляции продлен до 30 июня.
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