В Индии выявили 15,9 тысячи новых случаев COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 15,9 тысячи и составляет 456 183, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 183 022 человека, выздоровели 258 684 человека (10 495 за сутки), умерли 14 476 (465 за сутки).

Во вторник сообщалось о 440 215 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,9 тысячи), днем ранее – о 425 282 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,8 тысячи).

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию , Италию и Испанию

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания — 139 010 (3214 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели , где выявлены 66 602 заболевших (3947 за сутки). На третьем месте — штат Тамилнад : 64 603 заболевших (2516 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса, — там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, — режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.