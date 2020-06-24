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В Панаме танкер сломал железнодорожный мост
Администрация Панамского канала сообщила о расследовании инцидента с танкером Bluebill, который разрушил полотно железнодорожного моста, проходящего вдоль... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:43
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РИА Новости
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панамский канал, в мире

В Панаме танкер сломал железнодорожный мост

07:43 24.06.2020
675
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на столицу Панамы
Вид на столицу Панамы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Администрация Панамского канала сообщила о расследовании инцидента с танкером Bluebill, который разрушил полотно железнодорожного моста, проходящего вдоль канала.
"Панамский канал расследует причины столкновения судна с железнодорожным мостом через реку Чагрес в городе Гамбоа", - говорится в сообщении в микроблоге администрации в Twitter.
Согласно тексту, исследованием повреждений и определением масштаба ущерба администрация канала займется совместно с компанией-оператором железной дороги. На снимках с места происшествия полотно моста в одном из пролётов сломано и упало в воду.
Компания отметила, что инцидент не повлиял на транзит по межокеанскому маршруту, который продолжается на регулярной основе.
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