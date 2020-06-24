В Крыму назвали мифическим долг перед Украиной за базирование ЧФ

"Заявление замглавы украинского МИДа о мифическом долге России за пребывание Черноморского флота в Крыму является ярким примером кадровой деградации этого внешнеполитического ведомства. Господин Боднар ведет себя как небезызвестный персонаж русской народной сказки, восклицающий "стрижено", когда всем вокруг уже ясно, что "брито", причем брито наголо", - сказал РИА Новости Молохов.