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В Крыму назвали мифическим долг перед Украиной за базирование ЧФ
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал мифическим выставленный... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:36
россия
василий боднар
владимир путин
республика крым
севастополь
украина
в мире
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Вот хохлятская натура, воду в Крым перекрыли, электричество тоже, а деньги за аренду плати.
96
по своим долгам надо платить и не ныть , в любом суде украинцы выиграют дело . или после понторезов хоть потоп ?
96
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россия
республика крым
севастополь
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, василий боднар, владимир путин, республика крым, севастополь, украина, в мире

В Крыму назвали мифическим долг перед Украиной за базирование ЧФ

07:36 24.06.2020
50013
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал мифическим выставленный украинскими властями долг к России за базирование Черноморского флота в крымском регионе.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва с 2014 года не платит Киеву ежегодно по 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму, Киев намерен взыскать эти средства.
"Заявление замглавы украинского МИДа о мифическом долге России за пребывание Черноморского флота в Крыму является ярким примером кадровой деградации этого внешнеполитического ведомства. Господин Боднар ведет себя как небезызвестный персонаж русской народной сказки, восклицающий "стрижено", когда всем вокруг уже ясно, что "брито", причем брито наголо", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, все двухсторонние соглашения касательного базирования Черноморского флота в Крыму были в законном порядке прекращены после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Корабли на военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе
23 июня, 18:12
Источник прокомментировал заявления Киева о долге за базирование ЧФ
"В связи с тем что Крым стал на основе всенародного волеизъявления, законной частью Российской Федерации, все предыдущие соглашения автоматически аннулировались", - сказал Молохов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Черноморский флот в Севастополе
Вчера, 00:39
Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
2103443511
Обсудить 27
РоссияВасилий БоднарВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот хохлятская натура, воду в Крым перекрыли, электричество тоже, а деньги за аренду плати.
24 июня, 07:53
АСАндрей Ст
8590002
по своим долгам надо платить и не ныть , в любом суде украинцы выиграют дело . или после понторезов хоть потоп ?
24 июня, 08:36
Hell Cat
4800678
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