https://ria.ru/20200624/1573400185.html
В ЛНР более 5,3 тысячи квартир и домов остались без света из-за грозы
Более 5,3 тысячи абонентов в шести населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электричества из-за грозы, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:34
2020-06-24T07:34
луганская народная республика
краснодон
первомайск
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573340215.html
луганская народная республика
краснодон
первомайск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1400x0_80_0_0_a410614325da0b7335f40013444eb9de.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, краснодон, первомайск, в мире