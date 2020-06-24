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В ЛНР более 5,3 тысячи квартир и домов остались без света из-за грозы
Более 5,3 тысячи абонентов в шести населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электричества из-за грозы, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:34
луганская народная республика
краснодон
первомайск
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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луганская народная республика, краснодон, первомайск, в мире

В ЛНР более 5,3 тысячи квартир и домов остались без света из-за грозы

07:34 24.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Более 5,3 тысячи абонентов в шести населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики остались без электричества из-за грозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В системах ЖКХ республики действуют четыре аварийные ситуации, три из них связаны с электроснабжением", - сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что из-за грозы без энергоснабжения остались более 5,3 тысячи абонентов в шести населенных пунктах республики, в том числе Красном Луче, Краснодоне и Первомайске. Ремонтные работы запланированы на 24 июня.
Линии электропередачи
23 июня, 09:08
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Луганская Народная РеспубликаКраснодонПервомайскВ мире
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