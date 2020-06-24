https://ria.ru/20200624/1573400125.html
В Киргизии выявили рекордные 207 случаев заражения коронавирусом
Рекордные 207 случаев заражения коронавирусом выявлены в Киргизии за сутки, один человек умер, общее число зараженных возросло до 3726, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:33
2020-06-24T07:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости.
Рекордные 207 случаев заражения коронавирусом выявлены в Киргизии
за сутки, один человек умер, общее число зараженных возросло до 3726, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 24 июня 2020 года по республике зарегистрировано 207 новых случаев СOVID-19, 92 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.
По словам собеседника агентства, накануне зафиксировали одну смерть от коронавируса: в Ошской межобластной больнице скончался мужчина 1972 года рождения. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 28 пациентов. На стационарном лечении остаются 623 человека, из которых 12 - в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых инфицированных 25 медработников. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 629 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 3726. Умерли 42 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2082 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.