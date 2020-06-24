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В Кузбассе умер девятый пациент с коронавирусом
Девятый пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, умер от тяжелой пневмонии в Кузбассе, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:26
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, кемеровская область, общество

В Кузбассе умер девятый пациент с коронавирусом

07:26 24.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Девятый пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, умер от тяжелой пневмонии в Кузбассе, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 30 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины из Прокопьевска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Сорок один пациент был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 584 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 861 больной коронавирусом",– написал Цивилев в своем Telegram-канале.
По данным на среду, всего в Кузбассе выявлены 1454 случая заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 584 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8899 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевКемеровская областьОбщество
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