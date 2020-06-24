В Кузбассе умер девятый пациент с коронавирусом

"Еще у 30 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент скончался. У мужчины из Прокопьевска на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Сорок один пациент был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 584 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 861 больной коронавирусом",– написал Цивилев в своем Telegram-канале.