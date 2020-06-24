Вильфанд порекомендовал обращать внимание на солнечное излучение

"Этот индекс (УФ-индекс) рассчитывается, исходя из нескольких соображений, и подсчитать его сложно. Он у нас (на сайте Гидрометцентра - ред.) представлен с учетом расчета облачности, а также в случае, если облаков нет. Это очень важная характеристика, и все ведущие метеорологические службы выпускают такой прогноз, потому этот индекс очень важен для здоровья человека. Прежде всего, он связан с поражениями кожи", - сказал Вильфанд.