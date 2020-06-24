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Вильфанд порекомендовал обращать внимание на солнечное излучение
Россияне должны обращать внимание на индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), чтобы избежать последствий получения чрезмерной дозы солнечной... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:22
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд порекомендовал обращать внимание на солнечное излучение

07:22 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевДевушка идет по одной из улиц в Москве
Девушка идет по одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне должны обращать внимание на индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), чтобы избежать последствий получения чрезмерной дозы солнечной радиации, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Этот индекс (УФ-индекс) рассчитывается, исходя из нескольких соображений, и подсчитать его сложно. Он у нас (на сайте Гидрометцентра - ред.) представлен с учетом расчета облачности, а также в случае, если облаков нет. Это очень важная характеристика, и все ведущие метеорологические службы выпускают такой прогноз, потому этот индекс очень важен для здоровья человека. Прежде всего, он связан с поражениями кожи", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Каждой градации соответствует свой цвет, который отражен на карте. Если уровень УФ-индекса "высокий", то необходимо пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами. При экстремальном индексе в полуденные часы лучше оставаться дома.
УФ-индекс (УФИ) является международным стандартом для количественной оценки УФ, разработанным ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он предназначен для указания на потенциально возможные неблагоприятные последствия УФ-излучения для здоровья и стимулирования людей для своей защиты. Чем выше УФИ, тем больше потенциал для нанесения вреда коже и глазам и тем меньше время, необходимое для нанесения такого вреда. Защитные средства от солнца необходимо использовать при УФ-индексе, равном или превышающем 3.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
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Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
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