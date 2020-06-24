https://ria.ru/20200624/1573399798.html
Протестующие в Сиэтле заявили, что продолжат бороться против жестокости
Участники протестов в Сиэтле продолжат бороться с жестоким обращением со стороны полиции, сообщил РИА Новости лидер протестов Дэвид Льюис. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:21
2020-06-24T07:21
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573399729.html
сиэтл
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире
СИЭТЛ, 23 июн - РИА Новости.
Участники протестов в Сиэтле
продолжат бороться с жестоким обращением со стороны полиции, сообщил РИА Новости лидер протестов Дэвид Льюис.
"Я хочу быть уверен в том, что я в безопасности в своем окружении, я хочу, чтобы мои дети и дети моих детей знали, что они в безопасности в этом окружении, и пока так не будет, я не думаю, что мы сможем остановиться", - заявил Льюис.
Согласно его оценке, в настоящий момент в протестах участвуют тысячи людей. Льюис также отметил, что всех демонстрантов всегда учат изначально стремиться к мирному улаживанию конфликта с полицией.
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.
В субботу на контролируемой протестующими территории произошла стрельба. Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию около 2.30 после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, скончался, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.