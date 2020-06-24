В Луисвилле уволили полицейского, замешанного в смерти афроамериканки

Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.