https://ria.ru/20200624/1573399729.html
В Луисвилле уволили полицейского, замешанного в смерти афроамериканки
Один из трех полицейских, участвовавших в перестрелке в американском городе Луисвилл, в результате которой скончалась афроамериканка Брионна Тейлор, Брэт... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:17
2020-06-24T07:32
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Один из трех полицейских, участвовавших в перестрелке в американском
городе Луисвилл, в результате которой скончалась афроамериканка Брионна Тейлор, Брэт Хэнкинс был уволен, следует из письма шефа полиции Роберта Шредера, опубликованного в аккаунте департамента полиции в Twitter.
Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.
"Сообщаю вам, что с сегодняшнего дня, вы более не являетесь сотрудником департамента городской полиции Луисвилла ... ваши действия показали абсолютное безразличие к ценности человеческой жизни, когда вы произвольно и слепо сделали десять выстрелов в квартиру Брионны Тейлор 13 марта 2020 года", - сообщается в письме.
Отмечается, что полицейский также стрелял вслепую и некоторые выстрелы попали в соседние квартиры.
"Это серьезные нарушения наших правил ... Ваши действия опорочили вас и ваш департамент ... Ваше поведение не оставляет мне другого выхода, кроме как незамедлительно вас уволить", - говорится в письме.