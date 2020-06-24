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В Луисвилле уволили полицейского, замешанного в смерти афроамериканки
Один из трех полицейских, участвовавших в перестрелке в американском городе Луисвилл, в результате которой скончалась афроамериканка Брионна Тейлор, Брэт... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:32
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

В Луисвилле уволили полицейского, замешанного в смерти афроамериканки

07:17 24.06.2020 (обновлено: 07:32 24.06.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerПолиция США
Полиция США
© REUTERS / Tom Brenner
Полиция США. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Один из трех полицейских, участвовавших в перестрелке в американском городе Луисвилл, в результате которой скончалась афроамериканка Брионна Тейлор, Брэт Хэнкинс был уволен, следует из письма шефа полиции Роберта Шредера, опубликованного в аккаунте департамента полиции в Twitter.
Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.
"Сообщаю вам, что с сегодняшнего дня, вы более не являетесь сотрудником департамента городской полиции Луисвилла ... ваши действия показали абсолютное безразличие к ценности человеческой жизни, когда вы произвольно и слепо сделали десять выстрелов в квартиру Брионны Тейлор 13 марта 2020 года", - сообщается в письме.
Отмечается, что полицейский также стрелял вслепую и некоторые выстрелы попали в соседние квартиры.
"Это серьезные нарушения наших правил ... Ваши действия опорочили вас и ваш департамент ... Ваше поведение не оставляет мне другого выхода, кроме как незамедлительно вас уволить", - говорится в письме.
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