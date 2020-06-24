Walmart убрал флаг Миссисипи из-за символики Конфедерации

"Мы считаем, что это правильное решение, и соответствует позиции Walmart не продавать товары с флагом Конфедерации в магазинах и онлайн, что является частью нашего обязательства обеспечить гостеприимный и инклюзивный опыт для всех наших клиентов", - заявил представитель компании Лоренсо Лопес телеканалу.