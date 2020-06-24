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Walmart убрал флаг Миссисипи из-за символики Конфедерации
Американская розничная торговая сеть Walmart перестала вывешивать флаг штата Миссисипи в магазинах из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:14
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
walmart
сша
миссисипи
в мире
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сша
миссисипи
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, walmart, сша, миссисипи, в мире

Walmart убрал флаг Миссисипи из-за символики Конфедерации

07:14 24.06.2020
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© AP Photo / Jeff ChiuМагазин сети Walmart
Магазин сети Walmart
© AP Photo / Jeff Chiu
Магазин сети Walmart. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американская розничная торговая сеть Walmart перестала вывешивать флаг штата Миссисипи в магазинах из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя сети.
"Мы считаем, что это правильное решение, и соответствует позиции Walmart не продавать товары с флагом Конфедерации в магазинах и онлайн, что является частью нашего обязательства обеспечить гостеприимный и инклюзивный опыт для всех наших клиентов", - заявил представитель компании Лоренсо Лопес телеканалу.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина
20 июня, 23:55
В Северной Каролине уберут памятники Конфедерации с территории Капитолия
02300411
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаWalmartСШАМиссисипиВ мире
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