Деятели искусства обвинили Голливуд в поддержании культа белой расы

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Более 300 деятелей искусства, в том числе актеры Более 300 деятелей искусства, в том числе актеры Идрис Эльба Виола Дэвис и Октавия Спенсер, обвинили Голливуд в восхвалении полиции и сохранении наследия культуры превосходства белой расы, сообщает издание Variety , которое приводит текст письма.

Авторы письма — актер Кендрик Сэпмсон, актриса Тесса Томпсон и активисты Патрисса Каллорс и Мелина Абдулла — обращаются к "союзникам в Голливуде" и просят перестать идеализировать полицию и сделать больший вклад в афроамериканское сообщество.

Письмо подписали многие чернокожие деятели искусства, среди них Чедвиг Боузман, Энтони Маки, Данай Гурера, Билли Портер и другие.

"То, как Голливуд и другие медиа поспособствовали криминализации чернокожих, исказили образ правовой системы и идеализировали коррупцию и жесткость полиции, имело тяжкие последствия для жизней афроамериканцев", — говорится в письме.

"Отсутствие истинной приверженности инклюзивности и институциональной поддержке только укрепило наследие превосходства белых в Голливуде", — следует из текста. Голливуд обвиняют в "извлечении выгоды из историй" афроамериканцев, при отсутствии реальной поддержки.

"Белые люди составляют самую малую демографическую группу населения в мире, но их истории считаются универсальными", — говорится в письме.

"Из-за огромного влияния Голливуда на политику и культуру, расизм, дискриминация и "стеклянные потолки", с которыми чернокожие люди в Голливуде регулярно сталкиваются, имеют прямое влияние на жизнь чернокожих повсюду", — пишут авторы.

Каждый раз, когда Голливуд не выбирает чернокожего писателя, актера, директора или ассистента, "продолжает жить наследие" идеи белого превосходства, а "жизнь афроамериканцев в Голливуде и всей Америке становится менее безопасной".