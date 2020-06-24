https://ria.ru/20200624/1573399519.html
Деятели искусства обвинили Голливуд в поддержании культа белой расы
Более 300 деятелей искусства, в том числе актеры Идрис Эльба, Виола Дэвис и Октавия Спенсер, обвинили Голливуд в восхвалении полиции и сохранении наследия... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:07
2020-06-24T07:14
культура
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
идрис эльба
виола дэвис
голливуд
сша
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573394275.html
Александр Борисов
Какие афроамериканцы (жалко цензура не пропустит то слово, которое более подходит к их идентификации) прогрессивные, достаточно привести пример города Детройт, каким он был, когда доля белых преобладала и каким он стал, когда это доля сместилась в пользу так сказать не белых. Или другой пример ЮАР, что там было и, что стало. А этих примеров куча, любой район, где преобладает эта масса сразу становится криминогенным.. А Голливуду пусть ещё спасибо скажут, что дал некоторым из них возможность мелькать в телевизоре.
56
Лысый Кучерявый
Да щас в каждый фильм запихивают негра, китайца (латиноса) и леголаса какго-нибудь. Даже в исторический. Я хоть и интернационалист, но это уже реально утомляет.
53
12
голливуд
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, идрис эльба, виола дэвис, голливуд, сша, в мире
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Более 300 деятелей искусства, в том числе актеры Идрис Эльба
, Виола Дэвис
и Октавия Спенсер, обвинили Голливуд
в восхвалении полиции и сохранении наследия культуры превосходства белой расы, сообщает издание Variety
, которое приводит текст письма.
Авторы письма — актер Кендрик Сэпмсон, актриса Тесса Томпсон и активисты Патрисса Каллорс и Мелина Абдулла — обращаются к "союзникам в Голливуде" и просят перестать идеализировать полицию и сделать больший вклад в афроамериканское сообщество.
Письмо подписали многие чернокожие деятели искусства, среди них Чедвиг Боузман, Энтони Маки, Данай Гурера, Билли Портер и другие.
"То, как Голливуд и другие медиа поспособствовали криминализации чернокожих, исказили образ правовой системы и идеализировали коррупцию и жесткость полиции, имело тяжкие последствия для жизней афроамериканцев", — говорится в письме.
"Отсутствие истинной приверженности инклюзивности и институциональной поддержке только укрепило наследие превосходства белых в Голливуде", — следует из текста. Голливуд обвиняют в "извлечении выгоды из историй" афроамериканцев, при отсутствии реальной поддержки.
"Белые люди составляют самую малую демографическую группу населения в мире, но их истории считаются универсальными", — говорится в письме.
"Из-за огромного влияния Голливуда на политику и культуру, расизм, дискриминация и "стеклянные потолки", с которыми чернокожие люди в Голливуде регулярно сталкиваются, имеют прямое влияние на жизнь чернокожих повсюду", — пишут авторы.
Каждый раз, когда Голливуд не выбирает чернокожего писателя, актера, директора или ассистента, "продолжает жить наследие" идеи белого превосходства, а "жизнь афроамериканцев в Голливуде и всей Америке становится менее безопасной".
"Мы имеем полное право требовать изменений... Докажите, что жизни чернокожих имеют значение для Голливуда, предпринимая смелые шаги, направленные на то, чтобы... защитить жизни афроамериканцев и инвестировать в них", — требуют авторы.