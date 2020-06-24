Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

"Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней. Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой", — пояснил он.