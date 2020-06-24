Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Европейскую территорию России и некоторые регионы в азиатской части ждут десять дней, когда будет отмечаться высокий и очень высокий индекс солнечного ультрафиолетового излучения, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли. Ведь сейчас период летнего солнцестояния, который продлится еще десять дней. Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой", — пояснил он.
По словам Вильфанда, очень высокий и высокий УФ-индекс ожидается в ближайшие дни в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири. Кроме того, он будет высоким в большинстве регионов Центрального федерального округа.
УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Каждой градации соответствует свой цвет на карте. При высоком УФ-индексе необходимо пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами, а при экстремальном — в полуденные часы не следует покидать дом.
УФ-индекс — международный стандарт для количественной оценки ультрафиолетового излучения, разработанный ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия УФ-излучения: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, необходимо применять защитные средства от солнца.