https://ria.ru/20200624/1573399440.html
Синоптики не ожидают "волны тепла" в центре европейской части России
Период жаркой погоды в центре европейской территории России продлится три дня и не перейдет в "волну тепла", сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:02
2020-06-24T07:19
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150707/46/1507074618_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_600705c0128ba257c17ddf80e367b4ea.jpg
https://ria.ru/20200624/1573397834.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150707/46/1507074618_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_600705c0128ba257c17ddf80e367b4ea.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150707/46/1507074618_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_f3b42b66f3ea81a252b05607ddfd278a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150707/46/1507074618_1023:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_df94257f80b41adbc21161f32f7ed944.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, общество