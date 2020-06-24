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Синоптики не ожидают "волны тепла" в центре европейской части России
Период жаркой погоды в центре европейской территории России продлится три дня и не перейдет в "волну тепла", сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:19
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Синоптики не ожидают "волны тепла" в центре европейской части России

07:02 24.06.2020 (обновлено: 07:19 24.06.2020)
1519
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Период жаркой погоды в центре европейской территории России продлится три дня и не перейдет в "волну тепла", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с пятницы немного меняется циркуляция, но на погоде это будет сказываться очень сильно. Сначала придут воздушные массы с северо-запада, а потом уже с юго-востока. Температуры повысятся до 30-31 градуса. Такой период будет длиться до воскресенья, а в понедельник температура уже понизится, то есть такого периода, как "волна тепла" не будет", - сказал Вильфанд.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
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