Синоптики не ожидают "волны тепла" в центре европейской части России

"Начиная с пятницы немного меняется циркуляция, но на погоде это будет сказываться очень сильно. Сначала придут воздушные массы с северо-запада, а потом уже с юго-востока. Температуры повысятся до 30-31 градуса. Такой период будет длиться до воскресенья, а в понедельник температура уже понизится, то есть такого периода, как "волна тепла" не будет", - сказал Вильфанд.