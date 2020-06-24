Трамп назвал победой решение суда об информировании о стоимости лечения

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "победой" решение федерального суда обязать больницы заранее информировать пациентов о цене за оказываемые услуги.
Во вторник Федеральный суд столичного округа Колумбия постановил, что цены услуг должны сообщаться пациентам до их оказания, заблокировав попытку ряда компаний помешать администрации Трампа обязать больницы раскрывать цены за тесты и процедуры.
"Большая победа для пациентов - федеральный суд поддержал транспарентность больничных цен. Пациенты заслуживают того, чтобы знать цену обслуживания до того, как они обратятся в больницу. Из-за моих действий, теперь они будут знать ... Поздравляю Америка!"- написал Трамп в Twitter.
Ранее семидесятилетний американец Майкл Флор, излечившись от коронавируса нового типа, получил счет за лечение в размере 1,1 миллиона долларов. Флор провел 62 дня в медицинском центре в городе Иссакуа в штате Вашингтон. Он едва не умер весной, однако затем пошел на поправку. По его словам, у него чуть не остановилось сердце во второй раз, когда он получил счет за медицинское обслуживание в размере 1 122 501,04 доллара.