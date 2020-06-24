Трамп назвал победой решение суда об информировании о стоимости лечения

"Большая победа для пациентов - федеральный суд поддержал транспарентность больничных цен. Пациенты заслуживают того, чтобы знать цену обслуживания до того, как они обратятся в больницу. Из-за моих действий, теперь они будут знать ... Поздравляю Америка!"- написал Трамп в Twitter.