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В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы
Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкенте и Ташкентской области 25 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T07:24
ташкентская область
ташкент
узбекистан
сирия
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ташкентская область, ташкент, узбекистан, сирия, происшествия, в мире

В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы

06:59 24.06.2020 (обновлено: 07:24 24.06.2020)
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© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудники спецназа Узбекистана на КПП
Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП
© AP Photo / Anvar Ilyasov
ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкенте и Ташкентской области 25 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*, сообщила пресс-служба МВД страны.

"Сотрудниками МВД, СГБ (Службы госбезопасности) Республики Узбекистан, ГУВД, СГБ Ташкента совместно проводились оперативные мероприятия, в ходе которых разоблачена незаконная деятельность приверженцев группы международной террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*, которая подпольно действовала на территории Ташкента и Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.

По данным ведомства, всего было задержано 25 человек.
По данным МВД, задержанные попали под идеологическое влияние уроженцев Узбекистана, в настоящее время осуществляющих деятельность в рядах группировки в Сирии, и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористических групп.
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В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях", в местах проживания задержанных найдены вещественные доказательства, относящиеся к преступлению, добавили в пресс-службе. Следственные действия продолжаются. Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.
В августе 2019 года организация "Катиба Таухид валь-Джихад",* стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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