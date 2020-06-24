В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы

ТАШКЕНТ, 24 июн - РИА Новости. Узбекистанские правоохранители задержали в Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкенте Ташкентской области 25 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*, сообщила пресс-служба МВД страны.

"Сотрудниками МВД, СГБ (Службы госбезопасности) Республики Узбекистан, ГУВД, СГБ Ташкента совместно проводились оперативные мероприятия, в ходе которых разоблачена незаконная деятельность приверженцев группы международной террористической организации "Катиба Таухид валь- Джихад"*, которая подпольно действовала на территории Ташкента и Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.

По данным ведомства, всего было задержано 25 человек.

По данным МВД, задержанные попали под идеологическое влияние уроженцев Узбекистана , в настоящее время осуществляющих деятельность в рядах группировки в Сирии , и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористических групп.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях", в местах проживания задержанных найдены вещественные доказательства, относящиеся к преступлению, добавили в пресс-службе. Следственные действия продолжаются. Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.

В августе 2019 года организация "Катиба Таухид валь-Джихад",* стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.