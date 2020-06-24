Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573399345.html
Болтон назвал "полной чушью" сравнение его книги с показаниями Сноудена
Бывший советник президента США Джон Болтон назвал "полной чушью" сравнение его книги с показаниями экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:56
джон болтон
дональд трамп
эдвард сноуден
талибан
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155800/04/1558000443_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_a3e2efe9880c730c483dc0dcf62901ef.jpg
https://ria.ru/20200624/1573397860.html
https://ria.ru/20200623/1573357983.html
https://ria.ru/20200624/1573398301.html
1
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155800/04/1558000443_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_a3e2efe9880c730c483dc0dcf62901ef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155800/04/1558000443_255:0:2986:2048_1400x0_80_0_0_f194e73a1c2fa8129a504d9e3bf6d656.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155800/04/1558000443_596:0:2644:2048_1400x0_80_0_0_bf1571ffdf5be3b48adc50f20cbbcc7c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон болтон, дональд трамп, эдвард сноуден, талибан, вашингтон (город), сша, в мире

Болтон назвал "полной чушью" сравнение его книги с показаниями Сноудена

06:56 24.06.2020
467
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Бывший советник президента США Джон Болтон назвал "полной чушью" сравнение его книги с показаниями экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
Во вторник в свет вышли мемуары Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Госсекретарь США Майк Помпео сравнил публикацию книги с действиями Сноудена, который в 2013 году раскрыл ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США в интернете.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон общается с журналистами в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Вчера, 04:58
Болтон рассказал, как писал свою книгу
"Это полная чушь", - сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News, комментируя слова Помпео.
"Президент (Дональд Трамп) уже несколько месяцев называет меня предателем, так что Помпео следует его курсу", - добавил экс-чиновник.
На прошлой неделе власти США пытались запретить через суд продажу книги Болтона, утверждая, что он раскрыл в ней секретную информацию. Судья не стал запрещать продажу мемуаров, но согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.
Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
23 июня, 13:12
Песков не подтвердил употребление Путиным слов, о которых пишет Болтон
Бывший советник также отметил, что, покинув Белый дом, уничтожил все служебные записи, как того требует режим секретности, и позднее писал книгу на основе воспоминаний.
Говоря о причинах своей отставки в сентябре 2019 года, Болтон подтвердил, что "последней каплей" стало желание Трампа пригласить лидеров афганского радикального движения "Талибан" на подписание соглашения в резиденцию Кэмп-Дэвид недалеко от Вашингтона.
"Мне не нужны были эти встречи (с талибами), и я не хотел заключать соглашение, а теперь казалось, что мы можем получить и то, и другое", - вспоминает Болтон в мемуарах подготовку к встрече в Кэмп-Дэвиде в сентябре 2019 года, которую так хотел Трамп и которая в итоге не состоялась.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Вчера, 05:27
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
181007
Обсудить 1
Джон БолтонДональд ТрампЭдвард СноуденТалибанВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Трамп назвал победой решение суда об информировании о стоимости лечения
Президент США Дональд Трамп
СМИ: семья Трампа пытается остановить публикацию книги его племянницы
Логотип компании Яндекс
В "Яндексе" сообщили, когда планируют закрыть сделку со Сбербанком
Английский актер и режиссер Идрис Эльба
Деятели искусства обвинили Голливуд в поддержании культа белой расы
Пхеньян
СМИ: северокорейские ресурсы массово удаляют статьи с критикой Сеула
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
Губернатор мексиканского штата Оахака просит власти объявить ЧП
Магазин сети Walmart
Walmart убрал флаг Миссисипи из-за символики Конфедерации
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Более половины стран-членов МУС выразили поддержку суду в конфликте с США
Центр Оахаки
Очевидец рассказал о землетрясении в Мексике
Полиция США
В Луисвилле уволили полицейского, замешанного в смерти афроамериканки
Акция протеста верующих в Подгорице
В Черногории во время беспорядков задержали 18 человек
Вид на столицу Панамы
В Панаме танкер сломал железнодорожный мост
На камеры попали кадры с места перестрелки на Алтуфьевском шоссе
СМИ: в Москве пресекли "сходку" криминальных авторитетов
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп применил закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния