Болтон назвал "полной чушью" сравнение его книги с показаниями Сноудена

Во вторник в свет вышли мемуары Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Госсекретарь США Майк Помпео сравнил публикацию книги с действиями Сноудена, который в 2013 году раскрыл ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США в интернете.

"Это полная чушь", - сказал Болтон в интервью телеканалу Fox News, комментируя слова Помпео.

"Президент ( Дональд Трамп ) уже несколько месяцев называет меня предателем, так что Помпео следует его курсу", - добавил экс-чиновник.

На прошлой неделе власти США пытались запретить через суд продажу книги Болтона, утверждая, что он раскрыл в ней секретную информацию. Судья не стал запрещать продажу мемуаров, но согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.

Бывший советник также отметил, что, покинув Белый дом, уничтожил все служебные записи, как того требует режим секретности, и позднее писал книгу на основе воспоминаний.

Говоря о причинах своей отставки в сентябре 2019 года, Болтон подтвердил, что "последней каплей" стало желание Трампа пригласить лидеров афганского радикального движения " Талибан " на подписание соглашения в резиденцию Кэмп-Дэвид недалеко от Вашингтона