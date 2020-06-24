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В "Яндексе" сообщили, когда планируют закрыть сделку со Сбербанком
"Яндекс" и Сбербанк планируют в третьем квартале закрыть сделку, предполагающую прекращение сотрудничества по "Яндекс.Маркету" и "Яндекс.Деньгам", говорится в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:49
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яндекс.маркет
яндекс
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экономика
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РИА Новости
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353
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яндекс.деньги, яндекс.маркет, яндекс, сбербанк россии, экономика

В "Яндексе" сообщили, когда планируют закрыть сделку со Сбербанком

06:49 24.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. "Яндекс" и Сбербанк планируют в третьем квартале закрыть сделку, предполагающую прекращение сотрудничества по "Яндекс.Маркету" и "Яндекс.Деньгам", говорится в сообщении компании.
В рамках сделки "Яндекс" выкупит 45-процентную долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей, консолидировав 100% компании, а также продаст банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей (банк сейчас владеет 75% минус 1 рубль "Яндекс.Денег").
"Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года. Ее одобрили совет директоров "Яндекса" и правление Сбербанка. Часть сделки, касающаяся "Яндекс.Маркета", также требует согласования Федеральной антимонопольный службы России", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что как и ранее, часть акций "Яндекс.Маркета" будет выделена под мотивационную программу сотрудников. Все сотрудники группы компаний "Яндекс.Маркета" продолжат свою работу под руководством генерального директора Максима Гришакова.
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Как говорится в сообщении, сервис "Яндекс.Деньги" до конца года проведет ребрендинг и поменяет название. При этом "Яндекс.Деньги" продолжат работать для пользователей и партнеров в привычном режиме. На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты "Денег" будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить.
Как уточняется в сообщении, выкупая у банка долю в "Яндекс.Маркете", интернет-компания намерена реализовать новую стратегию развития сервисов интернет-торговли. В частности, "Яндекс" значительно усилит интеграцию "Маркета" с другими сервисами компании.
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Кроме того, "Яндекс" намерен развивать собственные финтех-сервисы.
"Яндекс" намерен более активно задействовать экосистему своих сервисов, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей. Например, водители, подключенные к платформе "Яндекс.Такси", и курьеры, сотрудничающие с "Яндекс.Едой" и "Лавкой", смогут доставлять заказы на "последней миле", а интеграция "Маркета" с "Поиском" и "Дзеном" позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги. "Маркет" также сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей", - говорится в сообщении.
Новая стратегия также предполагает увеличение инвестиций в развитие собственного маркетплейса.
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"Люди все чаще покупают товары в интернете вместо привычного похода в магазин. Это происходит благодаря нескольким ключевым свойствам онлайна, которые важны людям: огромный ассортимент - миллионы товаров в одном месте, надежная и быстрая доставка, доступные цены. Эти три направления станут нашим фокусом в развитии платформы интернет-торговли. Кроме этого, мы продолжим развивать "Яндекс.Маркет" как площадку, на которой десятки тысяч наших партнеров - продавцы товаров - могут найти своего покупателя", - приводятся в сообщении слова управляющего директора группы компаний "Яндекса" Тиграна Худавердяна.
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