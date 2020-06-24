В "Яндексе" сообщили, когда планируют закрыть сделку со Сбербанком

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости/Прайм. "Яндекс" и "Яндекс" и Сбербанк планируют в третьем квартале закрыть сделку, предполагающую прекращение сотрудничества по " Яндекс.Маркету " и " Яндекс.Деньгам ", говорится в сообщении компании.

В рамках сделки "Яндекс" выкупит 45-процентную долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей, консолидировав 100% компании, а также продаст банку долю в "Яндекс.Деньгах" в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 миллиарда рублей (банк сейчас владеет 75% минус 1 рубль "Яндекс.Денег").

"Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года. Ее одобрили совет директоров "Яндекса" и правление Сбербанка. Часть сделки, касающаяся "Яндекс.Маркета", также требует согласования Федеральной антимонопольный службы России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что как и ранее, часть акций "Яндекс.Маркета" будет выделена под мотивационную программу сотрудников. Все сотрудники группы компаний "Яндекс.Маркета" продолжат свою работу под руководством генерального директора Максима Гришакова.

Как говорится в сообщении, сервис "Яндекс.Деньги" до конца года проведет ребрендинг и поменяет название. При этом "Яндекс.Деньги" продолжат работать для пользователей и партнеров в привычном режиме. На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты "Денег" будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить.

Как уточняется в сообщении, выкупая у банка долю в "Яндекс.Маркете", интернет-компания намерена реализовать новую стратегию развития сервисов интернет-торговли. В частности, "Яндекс" значительно усилит интеграцию "Маркета" с другими сервисами компании.

Кроме того, "Яндекс" намерен развивать собственные финтех-сервисы.

"Яндекс" намерен более активно задействовать экосистему своих сервисов, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей. Например, водители, подключенные к платформе "Яндекс.Такси", и курьеры, сотрудничающие с "Яндекс.Едой" и "Лавкой", смогут доставлять заказы на "последней миле", а интеграция "Маркета" с "Поиском" и "Дзеном" позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги. "Маркет" также сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей", - говорится в сообщении.

Новая стратегия также предполагает увеличение инвестиций в развитие собственного маркетплейса.