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Очевидец рассказал о землетрясении в Мексике
Страх того, что нет безопасного места и негде укрыться, испытал Рамон Лути Санчес, житель города Оахака - центра одноименного штата, на который пришелся... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:47
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оахака, мексика, в мире

Очевидец рассказал о землетрясении в Мексике

06:47 24.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЦентр Оахаки
Центр Оахаки
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОНТЕВИДЕО, 24 июн – РИА Новости. Страх того, что нет безопасного места и негде укрыться, испытал Рамон Лути Санчес, житель города Оахака - центра одноименного штата, на который пришелся эпицентр толчков в Мексике. Он рассказал РИА Новости подробности произошедшего.
Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака, где нанесен ущерб ряду зданий. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек.
"Было очень сильное землетрясение, здания в городе очень старые, поэтому очень легко от них может отлететь кусок, и страх в том, что твой же дом обрушится на тебя, правда в том, что нет безопасного места, куда ты можешь убежать, куда можешь выйти", - рассказал очевидец.
Когда начались толчки, Санчес был дома, но ему удалось быстро выбежать из здания.
"Слава богу, я не понес никаких потерь, в это момент я очень испугался, некоторые люди молились, другие были очень взволнованы, в этот момент я думал о моей семье, что с ними", - добавил он.
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