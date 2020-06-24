Очевидец рассказал о землетрясении в Мексике

"Было очень сильное землетрясение, здания в городе очень старые, поэтому очень легко от них может отлететь кусок, и страх в том, что твой же дом обрушится на тебя, правда в том, что нет безопасного места, куда ты можешь убежать, куда можешь выйти", - рассказал очевидец.