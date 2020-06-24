Глава Армении поменял процедуру конституционных изменений

"Президент Армении подписал 24 июня ряд законов, в том числе о внесении изменений и дополнений в регламент Национального собрания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Саркисяна.

Поправки позволяют спикеру не направлять на подпись президенту принятые конституционные изменения, а самому опубликовать их в семидневный срок. При этом конституционные изменения вступят в силу на следующий день после опубликования.

Разработанные правящей фракцией "Мой шаг" и принятый парламентом проект изменений в конституцию предусматривает прекращение полномочий главы Конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставки судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет. Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены Конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей.