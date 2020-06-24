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Глава Армении поменял процедуру конституционных изменений
Президент Армении Армен Саркисян подписал принятые 22 июня Национальным собранием (парламентом) поправки, разрешающие не направлять ему на подпись утвержденный... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:43
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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грайр товмасян, армен саркисян, европа, процветающая армения, армения, в мире

Глава Армении поменял процедуру конституционных изменений

06:43 24.06.2020
47184
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент Армении Армен Саркисян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян подписал принятые 22 июня Национальным собранием (парламентом) поправки, разрешающие не направлять ему на подпись утвержденный законодательным органом проект конституционных изменений, сообщили в среду в президентской пресс-службе.
"Президент Армении подписал 24 июня ряд законов, в том числе о внесении изменений и дополнений в регламент Национального собрания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Саркисяна.
Поправки позволяют спикеру не направлять на подпись президенту принятые конституционные изменения, а самому опубликовать их в семидневный срок. При этом конституционные изменения вступят в силу на следующий день после опубликования.
Разработанные правящей фракцией "Мой шаг" и принятый парламентом проект изменений в конституцию предусматривает прекращение полномочий главы Конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставки судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет. Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены Конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей.
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
21 июня, 15:29
Суд в Армении отказался арестовывать лидера оппозиции
Ранее оппозиционные фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" назвали проект поправок антиконституционным и отказались участвовать в обсуждениях и голосовании. Венецианская комиссия Совета Европы выразила сожаление в связи с тем, что предложение о поправках в конституцию было внесено в парламент Армении в день принятия ею заключения. Она отмечает, что "предложения не соответствует рекомендациям, изложенным в мнении Венецианской комиссии".
Пятого апреля в Армении планировался референдум по внесению изменений в основной закон, предусматривающих прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году. Под планируемые изменения не попали только двое из девяти судей КС. Остальные семеро, в том числе председатель Грайр Товмасян, стали членами КС в соответствии с положениями основного закона в редакции 1995 и 2005 годов. Проект был разработан правящей фракцией "Мой шаг". Референдум был отложен в связи с введенным в стране из-за коронавируса чрезвычайным положением. В начале июня был принят закон, разрешающий парламенту отменять референдум по внесению изменений в конституцию.
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23618417
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Грайр ТовмасянАрмен СаркисянЕвропаПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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