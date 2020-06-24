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Российские IT-разработки пользуются спросом за рубежом, заявил сенатор
Развитие российской IT-сферы позволит поддержать все отрасли экономики, отечественные разработки уже сейчас пользуются хорошим спросом за рубежом, сказал РИА... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:40
валерий васильев
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий васильев, владимир путин, экономика

Российские IT-разработки пользуются спросом за рубежом, заявил сенатор

06:40 24.06.2020
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© Фото : из личного архиваЧлен Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Развитие российской IT-сферы позволит поддержать все отрасли экономики, отечественные разработки уже сейчас пользуются хорошим спросом за рубежом, сказал РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр - существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.
"Президент подчеркнул, что налоги для IT-сферы снижаются надолго, более того - бессрочно, а значит есть возможность прогнозировать развитие отрасли не только в краткосрочной, но и среднесрочной перспективе. Это важно именно для IT-сферы, поскольку она развивается очень быстрыми темпами, каждые три года вступает в новый период, переживает новый этап", - сказал сенатор.
По словам политика, если года три назад мы говорили о такой важнейшей задаче, как создание собственных IT-решений и возможностей, чтобы по минимуму использовать иностранные разработки, а местами и полностью заменить российскими, то "сейчас мы говорим о том, что отечественные разработки и инструменты широко экспортируются на Запад".
"Развитие IT-сферы позволит быстро и качественно изменить все другие отрасли. В условиях пандемии мы посмотрели, насколько активно могут использоваться IT-разработки в госсекторе, в течение нескольких месяцев ведомства ежедневно проводили совещания в режиме-онлайн, например в форме видеоконференцсвязи. Таким образом, госструктуры показали, что можно работать достаточно эффективно и продуктивно и в удаленном формате", - отметил Васильев.
Точно так может происходить и в других сферах. Развитие и массовое внедрение технологий может послужить существенному снижению цен на многие дорогостоящие разработки, позволит вывести все отрасли национальной экономики в рост, полагает он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
23 июня, 21:04
Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере
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Валерий ВасильевВладимир ПутинЭкономика
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