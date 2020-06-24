Туроператор сообщил о десятикратном росте туристического спроса на Кубани

"Поскольку мы находимся на первой линии контакта с клиентами, мы знаем, что еще неделю тому назад спрос практически отсутствовал. Была как раз паника, которую раздували некоторые СМИ. Писали, что не селят пару без штампа в паспорте, что нужна куча справок и так далее", - сказал он в эфире Первого канала.