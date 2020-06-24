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Туризм
https://ria.ru/20200624/1573399105.html
Туроператор сообщил о десятикратном росте туристического спроса на Кубани
Спрос на путешествия в Краснодарский край за неделю после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, вырос в 10 раз, заявил генеральный директор... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:01
туризм
краснодарский край
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краснодарский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край

Туроператор сообщил о десятикратном росте туристического спроса на Кубани

06:39 24.06.2020 (обновлено: 12:01 24.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Центральный пляж в Анапе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спрос на путешествия в Краснодарский край за неделю после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, вырос в 10 раз, заявил генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

"Поскольку мы находимся на первой линии контакта с клиентами, мы знаем, что еще неделю тому назад спрос практически отсутствовал. Была как раз паника, которую раздували некоторые СМИ. Писали, что не селят пару без штампа в паспорте, что нужна куча справок и так далее", - сказал он в эфире Первого канала.

"Спрос за неделю, когда отменили все эти вещи, вырос в 10 раз. То есть мы раньше продавали по 100 туров в день, а сейчас их покупают по 1000 человек в день в Сочи", - уточнил Демура.
По его мнению, самый главный враг - это паника, как и отсутствие синхронизации между регионами относительно норм, правил и запретов.
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