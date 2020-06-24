Туроператор сообщил о десятикратном росте туристического спроса на Кубани

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спрос на путешествия в Краснодарский край за неделю после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, вырос в 10 раз, заявил генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура.
"Поскольку мы находимся на первой линии контакта с клиентами, мы знаем, что еще неделю тому назад спрос практически отсутствовал. Была как раз паника, которую раздували некоторые СМИ. Писали, что не селят пару без штампа в паспорте, что нужна куча справок и так далее", - сказал он в эфире Первого канала.
"Спрос за неделю, когда отменили все эти вещи, вырос в 10 раз. То есть мы раньше продавали по 100 туров в день, а сейчас их покупают по 1000 человек в день в Сочи", - уточнил Демура.
По его мнению, самый главный враг - это паника, как и отсутствие синхронизации между регионами относительно норм, правил и запретов.