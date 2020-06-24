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Пленум верховного суда Боливии сместил председателя и выбрал нового
Пленум верховного суда Боливии избрал во вторник новым председателем судью Олвиса Эгеса после того, как восемь из девяти членов суда вынесли вотум недоверия... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:37
жанин аньес
смена власти в боливии
эво моралес
боливия
в мире
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353
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жанин аньес, смена власти в боливии, эво моралес, боливия, в мире

Пленум верховного суда Боливии сместил председателя и выбрал нового

06:37 24.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Пленум верховного суда Боливии избрал во вторник новым председателем судью Олвиса Эгеса после того, как восемь из девяти членов суда вынесли вотум недоверия экс-председателю Марии Кристине Диас.
Уволенная председатель накануне голосования заявила о ничтожности этой процедуры - закон, устанавливающий трехлетний срок действия этого мандата, не предусматривает его отзыва по причине утраты доверия.
"Пленум верховного суда завершил процесс избрания нового председателя, 8 голосами избран судья департамента Санта-Крус Олвис Эгес Олива", - говорится в сообщении Агентства судебной информации на странице в Facebook.
Диас заняла кресло председателя в ноябре 2019 года на фоне отставки предыдущего руководителя и в разгар электорального кризиса. Кандидат в президенты Луис Камачо предлагал назначить её главой государства посредством процедуры конституционного наследования после того, как свергнутый президент Эво Моралес скрылся от преследования в Мексике.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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