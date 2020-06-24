Более половины стран-членов МУС выразили поддержку суду в конфликте с США

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более половины стран-членов Более половины стран-членов Международного уголовного суда (МУС) выразили поддержку судебному органу на фоне угроз США ввести санкции в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС, и призвали все страны взаимодействовать с судом.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против представителей МУС, которые расследуют вероятные военные преступления, совершенные американскими солдатами и другим персоналом в Афганистане

Австралия, Великобритания, Нидерланды и ещё 64 страны в совместном заявлении выразили поддержку Международному уголовному суду как "независимому и беспристрастному судебному органу".

Страны также подтвердили свою приверженность сохранению беспристрастности суда, несмотря на "какие-либо меры или угрозы против суда, его представителей и тех, кто с ним сотрудничает", следует из заявления.

В заявлении подчеркивается, что МУС "вмешивается лишь тогда, когда государства не желают или не могут по-настоящему проводить судебное разбирательство на национальном уровне".

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США. В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением " Талибан ". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.

Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".