Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573398984.html
Более половины стран-членов МУС выразили поддержку суду в конфликте с США
Более половины стран-членов Международного уголовного суда (МУС) выразили поддержку судебному органу на фоне угроз США ввести санкции в отношении лиц, связанных РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:30
фату бенсуда
джон болтон
дональд трамп
международный уголовный суд
афганистан
нидерланды
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_0:0:4701:2645_1400x0_80_0_0_14be125531109b4d1c0d3aba56eeab2c.jpg
https://ria.ru/20200616/1573029970.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1573025155.html
https://ria.ru/20200616/1573018979.html
https://ria.ru/20200616/1572989259.html
афганистан
нидерланды
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_0:0:4701:2645_1400x0_80_0_0_14be125531109b4d1c0d3aba56eeab2c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_215:0:4362:3110_1400x0_80_0_0_c815a439211de3255c19c356e9786170.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_734:0:3844:3110_1400x0_80_0_0_144d65be8e61ed1c7d87ab93103cc67b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фату бенсуда, джон болтон, дональд трамп, международный уголовный суд, афганистан, нидерланды, талибан, сша, в мире

Более половины стран-членов МУС выразили поддержку суду в конфликте с США

06:30 24.06.2020
2697
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более половины стран-членов Международного уголовного суда (МУС) выразили поддержку судебному органу на фоне угроз США ввести санкции в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС, и призвали все страны взаимодействовать с судом.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против представителей МУС, которые расследуют вероятные военные преступления, совершенные американскими солдатами и другим персоналом в Афганистане.
Здание Международного суда ООН в Гааге
16 июня, 21:25
МИД прокомментировал санкции США против МУС
Австралия, Великобритания, Нидерланды и ещё 64 страны в совместном заявлении выразили поддержку Международному уголовному суду как "независимому и беспристрастному судебному органу".
Страны также подтвердили свою приверженность сохранению беспристрастности суда, несмотря на "какие-либо меры или угрозы против суда, его представителей и тех, кто с ним сотрудничает", следует из заявления.
В заявлении подчеркивается, что МУС "вмешивается лишь тогда, когда государства не желают или не могут по-настоящему проводить судебное разбирательство на национальном уровне".
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
16 июня, 19:23Сказано в эфире
"А нас-то за что?" Почему США разлюбили Международный уголовный судПредседатель Международного уголовного суда заявил, что эта юридическая инстанция не подвержена попыткам запугивания, так он отреагировал на санкции США против работников МУС. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал этот конфликт.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США. В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
16 июня, 17:45
Боррель назвал санкции США против членов МУС неприемлемыми
Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
16 июня, 11:33
В МУС назвали решение США о санкциях "формой принуждения"
2961010
Обсудить 0
Фату БенсудаДжон БолтонДональд ТрампМеждународный уголовный судАфганистанНидерландыТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Пхеньян
СМИ: северокорейские ресурсы массово удаляют статьи с критикой Сеула
Президент США Дональд Трамп
СМИ: семья Трампа пытается остановить публикацию книги его племянницы
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Каракас поблагодарил Москву за помощь в налаживании внутреннего диалога
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
Протестующие в Сиэтле заявили, что продолжат бороться против жестокости
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Посол рассказал о реакции немцев на статью Путина о Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Трамп назвал победой решение суда об информировании о стоимости лечения
Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Госсекретарь США Майк Помпео
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
Страны мира. Боливия
Пленум верховного суда Боливии сместил председателя и выбрал нового
Космическая обсерватория ГАММА-400
Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте
Работа нефтяных станков - качалок
Европейские аналитики: "Россия не спасет нас от кризиса"
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон назвал "полной чушью" сравнение его книги с показаниями Сноудена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
23:45Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Лента новостейМолния