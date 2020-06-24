https://ria.ru/20200624/1573398928.html
В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек
Управление гражданской защиты штата Оахака сообщило о шестом погибшем в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике утром во вторник. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:26
2020-06-24T06:39
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РИА Новости
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оахака, веракрус (штат), мексика, в мире