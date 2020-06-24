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В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек
Управление гражданской защиты штата Оахака сообщило о шестом погибшем в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике утром во вторник. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:39
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оахака, веракрус (штат), мексика, в мире

В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек

06:26 24.06.2020 (обновлено: 06:39 24.06.2020)
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© REUTERS / Carlos JassoПациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
© REUTERS / Carlos Jasso
Пациенты и медицинские работники одной из больниц Мехико после землетрясения. 23 июня 2020
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Управление гражданской защиты штата Оахака сообщило о шестом погибшем в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике утром во вторник.
"На территории штата подтверждено 6 смертей, четыре человека ранены. Оползни на 3 федеральных и 5 региональных автомагистралях, 500 пострадавших строений и 15 медицинских центров, а также 4 археологических зоны", - говорится в сообщении управления в микроблоге в Twitter.
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.
Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико - не сообщили о серьезных разрушениях. При этом, по данным национального управления гражданской защиты, различные травмы получили 30 человек.
Центр Оахаки
23 июня, 22:56
В Мексике число жертв землетрясения возросло до двух человек
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ОахакаВеракрус (штат)МексикаВ мире
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