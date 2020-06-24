В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек

"На территории штата подтверждено 6 смертей, четыре человека ранены. Оползни на 3 федеральных и 5 региональных автомагистралях, 500 пострадавших строений и 15 медицинских центров, а также 4 археологических зоны", - говорится в сообщении управления в микроблоге в Twitter.

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.