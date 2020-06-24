https://ria.ru/20200624/1573398840.html
В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число смертей достигло 39, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:21
2020-06-24T06:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
приморский край
общество
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приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество