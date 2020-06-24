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В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число смертей достигло 39, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

06:21 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число смертей достигло 39, сообщает правительство региона.
"В Приморском крае за минувшие сутки диагноз "коронавирус" подтвержден еще у 83 человек. Всего с начала эпидемии в регионе 3 811 заболевших. Справилось с инфекцией и было выписано 116 пациентов, с нарастающим итогом 2267. Еще 2 летальных исхода зафиксировано в Приморье. Это мужчина и женщина 62 и 46 лет. Всего умерло от коронавируса 39 человек", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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