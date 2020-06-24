В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом

"В Приморском крае за минувшие сутки диагноз "коронавирус" подтвержден еще у 83 человек. Всего с начала эпидемии в регионе 3 811 заболевших. Справилось с инфекцией и было выписано 116 пациентов, с нарастающим итогом 2267. Еще 2 летальных исхода зафиксировано в Приморье. Это мужчина и женщина 62 и 46 лет. Всего умерло от коронавируса 39 человек", - говорится в сообщении.