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Распространение нового коронавируса
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В Германии выявили 587 новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 587 за прошедшие сутки, скончались еще 19 человек, сообщает институт... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 587 новых случаев COVID-19

06:19 24.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 587 за прошедшие сутки, скончались еще 19 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 503 новых случаях заражения и десяти летальных исходах.
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В общей сложности в ФРГ выявлены 191 449 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 914 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 176,3 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 995), Северном Рейне-Вестфалии (41 678) и Баден-Вюртемберге (35 409). В Берлине выявлены 7 975 случаев инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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