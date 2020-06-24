В Германии выявили 587 новых случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 503 новых случаях заражения и десяти летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ выявлены 191 449 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 914 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 176,3 тысячи человек.