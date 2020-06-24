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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573398739.html
В Мексике выявили 6288 новых случаев COVID-19
За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мексике выросло на 6288 и составляет 191 410, скончались 793 человека,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике выявили 6288 новых случаев COVID-19

06:17 24.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мексике выросло на 6288 и составляет 191 410, скончались 793 человека, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"За всё время в Мексике у 191 410 человек подтвердили заражение вирусом SARS-CoV-2 и заболевание (COVID-19 - ред.). Из них у 24 387 проявились симптомы в последние 14 дней. Скончались, к сожалению, 23 377 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Власти изучают анализы 59 106 пациентов с подозрением на коронавирус и 1848 умерших. За сутки коронавирус подтвержден у 793 умерших.
С понедельника вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальный красный уровень опасности заражения COVID-19 снижен до оранжевого - высокая опасность.
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В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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