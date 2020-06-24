В Мексике выявили 6288 новых случаев COVID-19

"За всё время в Мексике у 191 410 человек подтвердили заражение вирусом SARS-CoV-2 и заболевание (COVID-19 - ред.). Из них у 24 387 проявились симптомы в последние 14 дней. Скончались, к сожалению, 23 377 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.