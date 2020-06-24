В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до середины июля

"Текущие условия изоляции, на фоне которых возобновляется производственная деятельность, происходит открытие магазинов, останутся в силе до 15 июля", - заявил Дуке в ходе телевизионного обращения.

Действие карантина, изначально введенного в Колумбии 25 марта, должно было окончиться 30 июня. С 1 июня в стране началось частичное смягчение ограничений. В частности, занятия спортом на свежем воздухе стали доступны для всех категорий граждан, кроме того происходит постепенное возобновление экономической и производственной деятельности. По последним данным, в Колумбии выявлено 73 572 случая заражения COVID-19. Скончались от заболевания 2 404 человека. Излечились свыше 30,4 тысячи заболевших.