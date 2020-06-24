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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573398676.html
В Канаде число больных COVID-19 приблизилось к 102 тысячам человек
Количество выявленных случаев COVID-19 в Канаде приблизилось к 102 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
квебек (провинция)
онтарио
канада
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, квебек (провинция), онтарио, канада, в мире

В Канаде число больных COVID-19 приблизилось к 102 тысячам человек

06:14 24.06.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 в Канаде приблизилось к 102 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, в Канаде подтверждены 101 963 случая инфицирования. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (54 884) и Онтарио (33 853).
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С начала вспышки COVID-19 в Канаде скончались 8 454 заболевших. Излечились в общей сложности 64 704 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
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