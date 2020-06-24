https://ria.ru/20200624/1573398676.html
В Канаде число больных COVID-19 приблизилось к 102 тысячам человек
Количество выявленных случаев COVID-19 в Канаде приблизилось к 102 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:14
2020-06-24T06:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
квебек (провинция)
онтарио
канада
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573396724.html
квебек (провинция)
онтарио
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, квебек (провинция), онтарио, канада, в мире