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Трамп предложил переименовать COVID-19 в "кунг-флю" или "китайский грипп"
Президент США Дональд Трамп предложил назвать коронавирусную инфекцию COVID-19 новым именем — "кунг-флю" или "китайским гриппом". РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп предложил переименовать COVID-19 в "кунг-флю" или "китайский грипп"

06:13 24.06.2020 (обновлено: 15:37 24.06.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил назвать коронавирусную инфекцию COVID-19 новым именем — "кунг-флю" или "китайским гриппом".

"Я мог бы назвать вам 19 или 20 имен для этого, верно? "Ухань" было запоминающимся названием. Коронавирус, да? Кунг-флю, да? COVID-19. COVID. Я спросил: что такое 19? Некоторые люди не могут объяснить, что такое 19 и COVID-19. Это странное название. Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом. Китайский грипп, так ведь?" — сказал он, выступая перед сторонниками в Аризоне.

Слово "кунг-флю" Трамп образовал из названия китайских единоборств "кунг-фу" и слова flu, что по-английски означает "грипп".
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается почти девять миллионов инфицированных, 469 тысяч из них умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США — там более двух миллионов инфицированных и свыше 120 тысяч жертв.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
15 июня, 20:25Акценты
Американцы запретили "лекарство Трампа" от коронавирусаВ США больше нельзя использовать противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Второй из них принимал Дональд Трамп в качестве профилактики. А еще в этих лекарствах сомневалась ВОЗ, а потом перестала.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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