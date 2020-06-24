Трамп предложил переименовать COVID-19 в "кунг-флю" или "китайский грипп"

"Я мог бы назвать вам 19 или 20 имен для этого, верно? "Ухань" было запоминающимся названием. Коронавирус, да? Кунг-флю, да? COVID-19. COVID. Я спросил: что такое 19? Некоторые люди не могут объяснить, что такое 19 и COVID-19. Это странное название. Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом. Китайский грипп, так ведь?" — сказал он, выступая перед сторонниками в Аризоне.