Трамп предложил переименовать COVID-19 в "кунг-флю" или "китайский грипп"

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил назвать коронавирусную инфекцию COVID-19 новым именем — "кунг-флю" или "китайским гриппом".
"Я мог бы назвать вам 19 или 20 имен для этого, верно? "Ухань" было запоминающимся названием. Коронавирус, да? Кунг-флю, да? COVID-19. COVID. Я спросил: что такое 19? Некоторые люди не могут объяснить, что такое 19 и COVID-19. Это странное название. Я могу дать вам много названий. Некоторые называют это китайским гриппом. Китайский грипп, так ведь?" — сказал он, выступая перед сторонниками в Аризоне.
Слово "кунг-флю" Трамп образовал из названия китайских единоборств "кунг-фу" и слова flu, что по-английски означает "грипп".
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается почти девять миллионов инфицированных, 469 тысяч из них умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США — там более двух миллионов инфицированных и свыше 120 тысяч жертв.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
15 июня, 20:25АкцентыАмериканцы запретили "лекарство Трампа" от коронавирусаВ США больше нельзя использовать противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Второй из них принимал Дональд Трамп в качестве профилактики. А еще в этих лекарствах сомневалась ВОЗ, а потом перестала.