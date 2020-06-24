СМИ: в Австралии впервые за несколько недель выявили смерть от COVID-19

В середине июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о снятии некоторых ограничений, действующих в стране из-за COVID-19. В частности, австралийские власти позволили проводить культурные и спортивные мероприятия на открытых площадках (стадионах) вместимостью до 40 тысяч зрителей, но при условии, что на них будет производиться рассадка по билетам, и заполнены они будут не более чем на 25% от общего числа мест. Музыкальные фестивали под открытым небом, где нет рассадки, пока остаются под запретом.