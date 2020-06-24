https://ria.ru/20200624/1573398619.html
СМИ: в Австралии впервые за несколько недель выявили смерть от COVID-19
Новый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Австралии впервые за несколько недель, сообщает издание Sydney Morning Herald. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T06:12
2020-06-24T06:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
виктория (австралия)
австралия
в мире
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виктория (австралия)
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/146490/37/1464903749_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_decae20c6acf25671705f76d96ceccad.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), австралия, в мире
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Новый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Австралии впервые за несколько недель, сообщает издание Sydney Morning Herald
.
Отмечается, что скончавшийся – мужчина в возрасте около 80 лет, проживавший в штате Виктория. Общее число летальных исходов в штате достигло 20, отмечает издание.
В середине июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о снятии некоторых ограничений, действующих в стране из-за COVID-19. В частности, австралийские власти позволили проводить культурные и спортивные мероприятия на открытых площадках (стадионах) вместимостью до 40 тысяч зрителей, но при условии, что на них будет производиться рассадка по билетам, и заполнены они будут не более чем на 25% от общего числа мест. Музыкальные фестивали под открытым небом, где нет рассадки, пока остаются под запретом.
Общее число зараженных COVID-19 в Австралии составляет 7 492 человека. Скончались 103 заболевших, излечились свыше 6,9 тысячи пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.