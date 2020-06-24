https://ria.ru/20200624/1573398553.html
Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:57
2020-06-24T05:57
александр дворников
южный военный округ
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200101/1563067715.html
1
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дворников, южный военный округ, владимир путин, безопасность