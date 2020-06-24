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Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:57
александр дворников
южный военный округ
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр дворников, южный военный округ, владимир путин, безопасность

Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО

05:57 24.06.2020
18874
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлександр Дворников. Архивное фото
Александр Дворников. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Александр Дворников. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
"Присвоить воинское звание генерала армии Дворникову Александру Владимировичу", - говорится в указе.
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов в Московской области. 28 февраля 2018
1 января, 21:12
Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника
39724813
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Александр ДворниковЮжный военный округВладимир ПутинБезопасность
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