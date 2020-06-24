Ученые предупредили об опасности циклона на Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе нарушение жизнедеятельности и транспортного сообщения на территории трех регионов Дальнего Востока из-за сильных дождей.
"В соответствии с расчетами ученых ВНИИ ГОЧС, в период с 22 по 29 июня продолжится воздействие устойчивого циклона, вследствие чего ожидается выпадение обильных дождевых осадков до 65 миллиметров и прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход рек на пойму в 6 районах Амурской области, в 5 районах Приморского края и в 11 районах Забайкальского края, граничащих с Амурской областью и Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении на официальном сайте института.
Кроме того, в этот период в горных районах Северного Кавказа и Краснодарского края прогнозируется сход селевых потоков в результате интенсивных дождевых осадков. При этом наибольший объем схода селей ожидается на территории Эльбрусского и Баксанского районов Кабардино-Балкарии.