Ученые предупредили об опасности циклона на Дальнем Востоке

"В соответствии с расчетами ученых ВНИИ ГОЧС, в период с 22 по 29 июня продолжится воздействие устойчивого циклона, вследствие чего ожидается выпадение обильных дождевых осадков до 65 миллиметров и прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход рек на пойму в 6 районах Амурской области, в 5 районах Приморского края и в 11 районах Забайкальского края, граничащих с Амурской областью и Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении на официальном сайте института.