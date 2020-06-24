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Ученые предупредили об опасности циклона на Дальнем Востоке
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:47
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
северный кавказ
дальний восток
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), северный кавказ, дальний восток, краснодарский край, происшествия

Ученые предупредили об опасности циклона на Дальнем Востоке

05:47 24.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМаяк и Поклонный крест на мысе Басаргина в проливе Босфор Восточный
Маяк и Поклонный крест на мысе Басаргина в проливе Босфор Восточный
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе нарушение жизнедеятельности и транспортного сообщения на территории трех регионов Дальнего Востока из-за сильных дождей.
"В соответствии с расчетами ученых ВНИИ ГОЧС, в период с 22 по 29 июня продолжится воздействие устойчивого циклона, вследствие чего ожидается выпадение обильных дождевых осадков до 65 миллиметров и прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход рек на пойму в 6 районах Амурской области, в 5 районах Приморского края и в 11 районах Забайкальского края, граничащих с Амурской областью и Китайской Народной Республикой", - говорится в сообщении на официальном сайте института.
Кроме того, в этот период в горных районах Северного Кавказа и Краснодарского края прогнозируется сход селевых потоков в результате интенсивных дождевых осадков. При этом наибольший объем схода селей ожидается на территории Эльбрусского и Баксанского районов Кабардино-Балкарии.
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Северный КавказДальний ВостокКраснодарский крайПроисшествия
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