https://ria.ru/20200624/1573398361.html
ВШЭ стала лучшим молодым российским вузом в рейтинге QS
Высшая школа экономики стала 31-м в мире и единственным российским вузом в топ-50 молодых университетов рейтинга QS, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:35
2020-06-24T05:35
ярослав кузьминов
высшая школа экономики (вшэ)
образование - общество
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/22/1560732233_0:112:1080:720_1400x0_80_0_0_19effc2d5652e86cc6b8fbc64c14a021.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество, общество
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Высшая школа экономики
стала 31-м в мире и единственным российским вузом в топ-50 молодых университетов рейтинга QS, сообщает пресс-служба вуза.
Рейтинг ранжирует лучшие университеты мира моложе 50 лет и базируется на тех же критериях, что и общий институциональный список — академическая репутация, соотношение числа студентов и преподавателей, количество цитат, приходящихся на одного научно-педагогического работника, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.
"ВШЭ заняла 31 место в рейтинге молодых университетов QS, улучшив результат на 7 мест, несмотря на растущую конкуренцию в верхнем диапазоне рейтинга. Высшая школа экономики впервые вошла в топ-35 и остается единственным российским вузов в топ-50 этого рейтинга", - рассказали в вузе.
Как отмечает ректор вуза Ярослав Кузьминов, рейтинги - это не только формальные показатели библиометрии, за местами стоит глубокая трансформация внутри университетов, а продвижения демонстрируют общую динамику развития, изменение структуры университета.
"В Вышке уже создано более 45 международных лабораторий, привлекаются зарубежные исследователи, растет количество иностранных студентов, проводятся международные конференции высокого уровня. Всё это укрепляет репутацию ВШЭ
на мировой арене и результат этого заметен в рейтингах", - приводит пресс-служба слова Кузьминова
.