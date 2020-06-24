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ВШЭ стала лучшим молодым российским вузом в рейтинге QS
Высшая школа экономики стала 31-м в мире и единственным российским вузом в топ-50 молодых университетов рейтинга QS, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:35
ярослав кузьминов
высшая школа экономики (вшэ)
образование - общество
общество
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ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество, общество

ВШЭ стала лучшим молодым российским вузом в рейтинге QS

05:35 24.06.2020
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© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Высшая школа экономики стала 31-м в мире и единственным российским вузом в топ-50 молодых университетов рейтинга QS, сообщает пресс-служба вуза.
Рейтинг ранжирует лучшие университеты мира моложе 50 лет и базируется на тех же критериях, что и общий институциональный список — академическая репутация, соотношение числа студентов и преподавателей, количество цитат, приходящихся на одного научно-педагогического работника, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.
"ВШЭ заняла 31 место в рейтинге молодых университетов QS, улучшив результат на 7 мест, несмотря на растущую конкуренцию в верхнем диапазоне рейтинга. Высшая школа экономики впервые вошла в топ-35 и остается единственным российским вузов в топ-50 этого рейтинга", - рассказали в вузе.
Как отмечает ректор вуза Ярослав Кузьминов, рейтинги - это не только формальные показатели библиометрии, за местами стоит глубокая трансформация внутри университетов, а продвижения демонстрируют общую динамику развития, изменение структуры университета.
"В Вышке уже создано более 45 международных лабораторий, привлекаются зарубежные исследователи, растет количество иностранных студентов, проводятся международные конференции высокого уровня. Всё это укрепляет репутацию ВШЭ на мировой арене и результат этого заметен в рейтингах", - приводит пресс-служба слова Кузьминова.
Выпускники МГУ
23 июня, 10:54
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Ярослав КузьминовВысшая школа экономики (ВШЭ)Образование - ОбществоОбщество
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