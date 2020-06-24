ВШЭ стала лучшим молодым российским вузом в рейтинге QS

Рейтинг ранжирует лучшие университеты мира моложе 50 лет и базируется на тех же критериях, что и общий институциональный список — академическая репутация, соотношение числа студентов и преподавателей, количество цитат, приходящихся на одного научно-педагогического работника, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.