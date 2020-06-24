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Москвичка рассказала о соседях, у которых нашли детей "на продажу"
Жительница Москвы в беседе с "Пятым каналом" рассказала про девушку и ее пожилую мать, в квартире которых нашли пятерых маленьких детей. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:13
обнаружение детей в московской квартире
россия
ольга ярославская
москва
пекин
китай
происшествия
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Вполне возможно, что данные дети были клонированы из китайцев, что там завелись
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7
россия
москва
пекин
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
обнаружение детей в московской квартире, россия, ольга ярославская, москва, пекин, китай, происшествия

Москвичка рассказала о соседях, у которых нашли детей "на продажу"

05:36 24.06.2020 (обновлено: 11:13 24.06.2020)
41721
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жительница Москвы в беседе с "Пятым каналом" рассказала про девушку и ее пожилую мать, в квартире которых нашли пятерых маленьких детей.
Собеседница телеканала познакомилась с женщинами в начале года. Они приехали в Россию из Китая.

"Она (соседка. — Прим. ред.) студентка, учится в России. Ее мама-пенсионерка прилетела из Пекина. Пригласили в гости, затащили им вещи. Никого там не видели, никаких детей", — сказала женщина.

Она уточнила, что несколько раз встречалась с соседками на лестничной площадке.
Как сообщили накануне в Следственном комитете, в квартире на Аргуновской улице нашли пять маленьких детей. По предварительным данным, им от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Сейчас выясняется, кем они приходятся малышам. Следователи возбудили уголовное дело о торговле людьми.
В полиции считают, что детей родили суррогатные матери. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, — няня-китаянка, вторая, вероятно, — мать одного из малышей.
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31148241019412
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Обнаружение детей в московской квартиреРоссияОльга ЯрославскаяМоскваПекинКитайПроисшествия
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24 июня, 14:24
Савелий Иванович
1900104
Вполне возможно, что данные дети были клонированы из китайцев, что там завелись
24 июня, 06:06
Сава Нургалиев
430019
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