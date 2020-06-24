Москвичка рассказала о соседях, у которых нашли детей "на продажу"

"Она (соседка. — Прим. ред.) студентка, учится в России. Ее мама-пенсионерка прилетела из Пекина . Пригласили в гости, затащили им вещи. Никого там не видели, никаких детей", — сказала женщина.

Она уточнила, что несколько раз встречалась с соседками на лестничной площадке.

Как сообщили накануне в Следственном комитете, в квартире на Аргуновской улице нашли пять маленьких детей. По предварительным данным, им от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Сейчас выясняется, кем они приходятся малышам. Следователи возбудили уголовное дело о торговле людьми.