Москвичка рассказала о соседях, у которых нашли детей "на продажу"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жительница Москвы в беседе с "Пятым каналом" рассказала про девушку и ее пожилую мать, в квартире которых нашли пятерых маленьких детей.
Собеседница телеканала познакомилась с женщинами в начале года. Они приехали в Россию из Китая.
"Она (соседка. — Прим. ред.) студентка, учится в России. Ее мама-пенсионерка прилетела из Пекина. Пригласили в гости, затащили им вещи. Никого там не видели, никаких детей", — сказала женщина.
Она уточнила, что несколько раз встречалась с соседками на лестничной площадке.
Как сообщили накануне в Следственном комитете, в квартире на Аргуновской улице нашли пять маленьких детей. По предварительным данным, им от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Сейчас выясняется, кем они приходятся малышам. Следователи возбудили уголовное дело о торговле людьми.
В полиции считают, что детей родили суррогатные матери. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, одна из двух женщин, которые были с детьми в квартире, — няня-китаянка, вторая, вероятно, — мать одного из малышей.