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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573398253.html
В Хабаровске более 3,4 тысячи человек приняли участие в параде Победы
Парад войск Хабаровского гарнизона в честь юбилея Победы прошел в Хабаровске, участие в нем приняло более 3,4 тысячи человек и более 160 единиц техники,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T08:27
75 лет великой победы
россия
геннадий жидко
войска рхбз
парад победы
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, геннадий жидко, войска рхбз, парад победы, бтр-80, зрк с-300, т-34, хабаровск, общество

В Хабаровске более 3,4 тысячи человек приняли участие в параде Победы

05:26 24.06.2020 (обновлено: 08:27 24.06.2020)
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© Министерство обороны РФВоенный парад Восточного военного округа в Хабаровске в честь 75-летия Победы. 24 июня 2020
Военный парад Восточного военного округа в Хабаровске в честь 75-летия Победы. 24 июня 2020
© Министерство обороны РФ
ХАБАРОВСК, 24 июн – РИА Новости. Парад войск Хабаровского гарнизона в честь юбилея Победы прошел в Хабаровске, участие в нем приняло более 3,4 тысячи человек и более 160 единиц техники, сообщает пресс-служба восточного военного округа.
"В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоялся в Хабаровске, приняли участие 3401 человек, в том числе от Восточного военного округа 3078 военнослужащих. В составе механизированной колонны проследовало 164 единицы техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что парад начался с вноса на центральную площадь краевого центра Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы военнослужащими роты почетного караула Восточного военного округа.
"После объезда и приветствия войск Хабаровского гарнизона командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко поздравил собравшихся с юбилеем Великой Победы. Затем началось торжественное прохождение парадных расчетов", - сообщает пресс-служба.
Военный парад во Владивостоке, посвященный 75-й годовщине Победы 24 июня 2020
Вчера, 05:2575 лет Великой Победы
Во Владивостоке на параде Победы прошли "Бастионы" и Т-34
Отмечается, что первыми прошли барабанщики Уссурийского Суворовского военного училища, подразделение знаменосцев со штандартами фронтов, рота почетного караула, роты времен Великой Отечественной войны. Впервые в параде участвовали военнослужащие-женщины от объединения ВВС и ПВО, военнослужащие мотострелковых соединений ВВО из Бикина и ЕАО, парадный расчет от соединения РХБЗ из Лесозаводска.
"В составе механизированной колонны впервые прошли экипажи самоходных артиллерийских установок "Малка", "Гиацинт", самоходных минометов "Тюльпан", РСЗО "Ураган". В составе исторической части колонны военной техники танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 "Катюша". В военном параде 2019 года танк ИС-3 и ИСУ-152 не участвовали", - говорится в сообщении.
Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2018
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Наследники героев 6 роты псковских десантников пройдут по Красной площади
Отмечается, что современную часть механизированной колонны на юбилейном параде представили танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У", "Бук", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ОТРК "Искандер", зенитные ракетные системы С-300 ПС и С-400.
Сообщается, что вечером в Хабаровске состоится праздничный салют. Военнослужащие внештатного салютного дивизиона произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 в честь юбилея Победы.
Ранее сообщалось, что в день проведения парада в Хабаровске дождь, из-за нелетной погоды отменили воздушную часть парада.
Военный парад в Южно-Сахалинске, посвященный 75-й годовщине Победы 24 июня 2020
Вчера, 05:1275 лет Великой Победы
На Сахалине прошел военный парад к 75-летию Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияГеннадий ЖидкоВойска РХБЗПарад ПобедыБТР-80ЗРК С-300Т-34ХабаровскОбщество
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