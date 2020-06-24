В Хабаровске более 3,4 тысячи человек приняли участие в параде Победы

"В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоялся в Хабаровске, приняли участие 3401 человек, в том числе от Восточного военного округа 3078 военнослужащих. В составе механизированной колонны проследовало 164 единицы техники", - говорится в сообщении.