Во Владивостоке на параде Победы прошли "Бастионы" и Т-34

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи военнослужащих и курсантов, образцы исторической и современной военной техники приняли участие в параде Победы во Владивостоке.
В этом году из-за эпидемиологической ситуации парад во Владивостоке прошел с соблюдением масочного режима, "социальной дистанции" и без зрителей. На центральной площади собрались представители властей и немногочисленные гости – ветераны войны. Они, а также все участники шествия и представители СМИ, число которых в этом году также ограничили из-за эпидобстановки, были протестированы на коронавирус. Жители города и края смогли посмотреть трансляцию в прямом эфире.
В общей сложности в параде во Владивостоке приняли участие около 1,5 тысячи человек, в том числе военнослужащие, исторические парадные расчеты, представители МВД и МЧС, парадный расчёт Казачьих войск, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища – их барабанщики возглавили строй.
Следом за военными по центральной улице города проследовало 57 единиц боевой и специальной техники: новые бронетранспортеры БТР-82А, БРДМ-2рх, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 "Гвоздика", самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", береговые ракетные комплексы "Бастион" и комплексы ПВО - ЗРК "Оса", зенитно-ракетно-пушечные системы "Панцирь-С1" и зенитно-ракетные комплексы С-400.
Впервые в параде приняли участие бронемашины "Тигр" и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ. Механизированную колонну возглавил отреставрированный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве. Боевая машина названа в честь участника Великой Отечественной войны танкиста Ефима Гольдберга, который дошел до Берлина. Парад завершился прохождением сводного оркестра ТОФ.
В это же время парад прошел в Уссурийске, в нем приняли участие около 2 тысяч военнослужащих Восточного военного округа. В этом году здесь вдвое увеличили количество исторических расчетов. В парадном строю прошли воспитанники Уссурийского Суворовского училища, войны отдельного десантно-штурмового соединения, воинской части МТО и два парадных расчета военнослужащих женщин.
Впервые в составе механизированной колонны в Уссурийске прошли новые образцы военной техники: многоцелевые двухзвенные гусеничные тягачи "Алеут" и армейские вездеходы АМ-1. На площади показали пусковые установки "Искандер-М", "Бук-М1", системы "Солнцепек", "Торнадо". Всего в Параде Победы будет в этом городе задействовано порядка 100 единиц техники, а возглавил колонну знаменитый автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка".
Вечером в среду артиллерийские расчёты ТОФ во Владивостоке отсалютуют 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском более 300 фейерверочных выстрелов. Для звукового сопровождения задействуют две гаубицы Д-30.