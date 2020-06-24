Во Владивостоке на параде Победы прошли "Бастионы" и Т-34

В этом году из-за эпидемиологической ситуации парад во Владивостоке прошел с соблюдением масочного режима, "социальной дистанции" и без зрителей. На центральной площади собрались представители властей и немногочисленные гости – ветераны войны. Они, а также все участники шествия и представители СМИ, число которых в этом году также ограничили из-за эпидобстановки, были протестированы на коронавирус. Жители города и края смогли посмотреть трансляцию в прямом эфире.