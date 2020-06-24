Наследники героев 6 роты псковских десантников пройдут по Красной площади

"Сегодня личный состав 6 десантно-штурмовой роты гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, дислоцированного в н.п. Череха Псковской области впервые примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве", - говорится в сообщении.
Как сообщил командир гвардейского десантно-штурмового полка гвардии полковник Александр Шипов, на протяжении двух лет полк является лучшим в Воздушно-десантных войсках, а по итогам 2019 года заслуженно получил почетное наименование "Ударный". "Мы свято чтим подвиг героев Великой Отечественной, и сегодня, пройдя по Красной площади в самом сердце России, мы отдадим им дань памяти, их мужеству и беззаветной преданности Родине", - подчеркнул командир полка, слова которого приводятся в сообщении.
По Красной площади военнослужащие полка пройдут в парадном строю в современной экипировке "Ратник" и вооруженные новейшими автоматами АК-12, поступившими на вооружение Псковского соединения в этом году.
23 июня, 13:21Парад Победы — 2020: на что обратить внимание