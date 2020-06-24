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Наследники героев 6 роты псковских десантников пройдут по Красной площади
Наследники героев 6 роты Псковской гвардейской дивизии ВДВ впервые пройдут по Красной площади на параде Победы в Москве, сообщили в департаменте массовых... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T05:23
75 лет великой победы
шак-12
парад победы
воздушно-десантные войска россии
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безопасность
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РИА Новости
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шак-12, парад победы, воздушно-десантные войска россии, москва, безопасность

Наследники героев 6 роты псковских десантников пройдут по Красной площади

05:23 24.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2018
Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наследники героев 6 роты Псковской гвардейской дивизии ВДВ впервые пройдут по Красной площади на параде Победы в Москве, сообщили в департаменте массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня личный состав 6 десантно-штурмовой роты гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, дислоцированного в н.п. Череха Псковской области впервые примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве", - говорится в сообщении.
Как сообщил командир гвардейского десантно-штурмового полка гвардии полковник Александр Шипов, на протяжении двух лет полк является лучшим в Воздушно-десантных войсках, а по итогам 2019 года заслуженно получил почетное наименование "Ударный". "Мы свято чтим подвиг героев Великой Отечественной, и сегодня, пройдя по Красной площади в самом сердце России, мы отдадим им дань памяти, их мужеству и беззаветной преданности Родине", - подчеркнул командир полка, слова которого приводятся в сообщении.
По Красной площади военнослужащие полка пройдут в парадном строю в современной экипировке "Ратник" и вооруженные новейшими автоматами АК-12, поступившими на вооружение Псковского соединения в этом году.
Парад Победы — 2020
23 июня, 13:21
Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
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75 лет Великой ПобедыШАК-12Парад ПобедыВоздушно-десантные войска РоссииМоскваБезопасность
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