Наследники героев 6 роты псковских десантников пройдут по Красной площади

Как сообщил командир гвардейского десантно-штурмового полка гвардии полковник Александр Шипов, на протяжении двух лет полк является лучшим в Воздушно-десантных войсках, а по итогам 2019 года заслуженно получил почетное наименование "Ударный". "Мы свято чтим подвиг героев Великой Отечественной, и сегодня, пройдя по Красной площади в самом сердце России, мы отдадим им дань памяти, их мужеству и беззаветной преданности Родине", - подчеркнул командир полка, слова которого приводятся в сообщении.